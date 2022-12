FCB-Fußballerinnen gewinnen Verfolgerduell deutlich

Die Fußballerinnen des FC Bayern haben das Verfolgerduell in der Bundesliga souverän gewonnen und sich vorerst auf den zweiten Tabellenplatz vorgeschoben.

München - Den Münchnerinnen gelang bei der TSG Hoffenheim ein 4:0 (1:0)-Sieg, der Rückstand zum Spitzenreiter VfL Wolfsburg (24) beträgt nur noch zwei Punkte. Hoffenheim (16) ist Vierter.

Schüller mit Doppelpack in der Schlussviertelstunde

Die frühere Hoffenheimerin Maximiliane Rall brachte München früh in Führung (6.), nach der Pause erhöhten ihre Nationalmannschaftskolleginnen Linda Dallmann (63.) und Lea Schüller (75./89.).

Wolfsburg empfängt am Samstag (13.00 Uhr/NDR und MagentaSport) vor rund 15.000 Fans in der VW-Arena im Spitzenspiel Eintracht Frankfurt. Der Tabellendritte braucht einen Auswärtssieg, um wieder an München vorbeiziehen zu können.