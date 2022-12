FC Bayerns Giulia Gwinn nach Kreuzbandriss: "Plane in kleinen Schritten"

Im Juli steht die WM in Australien und Neuseeland an. Doch Giulia Gwinn vom FC Bayern will sich nach ihrem Kreuzbandriss keinen Druck machen: "Ich habe noch nicht einmal angefangen zu laufen".

26. Dezember 2022 - 08:37 Uhr | AZ/dpa

Fußball-Nationalspielerin Giulia Gwinn © Lennart Preiss/dpa/Archivbild