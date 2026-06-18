FC Bayern verlängert Vertrag mit Frauen-Trainer Barcala

Der FC Bayern München hat eine wichtige Zukunftsentscheidung getroffen und den Chefcoach der deutschen Meisterinnen länger an sich gebunden. Die Direktorin gibt den Weg vor.

München

Der FC Bayern München hat den Vertrag mit José Barcala als Trainer seiner Fußballerinnen vorzeitig verlängert. Wie der Doublesieger mitteilte, wurde der bisher bis zum Sommer 2027 laufende Kontrakt bis zum 30. Juni 2028 ausgedehnt.

Der Spanier war zur vergangenen Saison vom Schweizer Erstligisten Servette Genf in die bayerische Landeshauptstadt gekommen. Der 44-Jährige gewann auf Anhieb die deutsche Meisterschaft und den DFB-Pokal. In der Champions League schied sein Team erst im Halbfinale aus.

Frauenfußball-Direktorin gibt den Weg vor

Nach der erfolgreichsten Saison in der Historie der Bayern-Frauen soll die Personalentscheidung auch ein Zeichen für die Zukunft sein. "Die vorzeitige Vertragsverlängerung mit José Barcala ist ein starkes Signal für unsere erfolgreiche gemeinsame Arbeit. José hat in seiner ersten Saison eindrucksvoll gezeigt, dass er unsere Werte lebt und unsere Mannschaft sportlich auf ein neues Level hebt. Mit ihm an der Seitenlinie wollen wir die positive Entwicklung des vergangenen Jahres fortsetzen und auch in Zukunft kontinuierlich Fortschritte machen", sagte Bianca Rech, Direktorin Frauenfußball beim FC Bayern.

Neben nationalen Erfolgen soll auch die internationale Entwicklung vorangetrieben werden. "Die bislang erfolgreichste Saison in der Historie der FC Bayern Frauen zeigt, dass José mit seiner fachlichen Kompetenz, seiner Art der Teamführung und seinem großen Ehrgeiz der richtige Trainer ist, um auch in den nächsten Jahren unsere Ziele auf nationaler wie internationaler Ebene zu erreichen", ergänzte Rech.

Darauf ist der Trainer stolz

Barcala hob hervor, dass ihm die vorzeitige Vertragsverlängerung "sehr viel" bedeutet. Er freue sich auf das, was man in den kommenden Jahren gemeinsam aufbauen könne, sagte der Spanier. "Wenn ich auf meine erste Saison zurückblicke, macht mich vor allem die Entwicklung und der Zusammenhalt unseres Teams stolz: wie wir in den entscheidenden Momenten aufgetreten sind, wie wir uns dem Wettbewerb gestellt haben und vor allem, wie wir aus jedem Spiel und jeder Herausforderung im Laufe der Saison gelernt und uns weiterentwickelt haben."