FC Bayern verlängert mit Nationalspielerin Dallmann

Linda Dallmann bleibt beim FC Bayern. Die Spielmacherin hat mit den Münchnerinnen schon etliche Titel gewonnen.

Der FC Bayern München hat den Vertrag mit Fußball-Nationalspielerin Linda Dallmann um ein weiteres Jahre verlängert. Die 31 Jahre alte Spielmacherin bleibt nun bis zum 30. Juni 2027 beim Doublesieger. Dallmann hat mit den Münchnerinnen bisher vier Deutsche Meisterschaften, einen DFB-Pokal sowie zwei Supercup-Titel gewonnen.

"Der FC Bayern bedeutet für mich, zu Hause zu sein - in einem Umfeld, in dem ich mich als Spielerin rundum wohlfühle", erklärte Dallmann in einer Vereinsmitteilung. "München ist zu meiner zweiten Heimat geworden. Jeder, der mich kennt, weiß, wie sehr ich die Natur, die Berge, die Stadt und das Ambiente hier mag."

Dallmann sei eine überaus wichtige Spielerin, sagte Bayern-Direktorin Bianca Rech. "Linda ist seit 2019 bei uns und hat den Weg der vergangenen Jahre entscheidend mitgeprägt, ihre Bindung zum Club ist bekanntermaßen seit Kindheitstagen sehr groß."