FC Bayern und Wolfsburg ziehen ins Pokal-Halbfinale ein

Der FC Bayern macht es souverän beim HSV, Wolfsburg deutlich spannender gegen Eintracht Frankfurt. Im Halbfinale gehen sich die beiden Branchengrößen aus dem Weg.

Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.

Wer will nach Köln fahren? Svenja Huth steht mit dem VfL Wolfsburg schon mal im Halbfinale. (Archivbild)

Hamburg

Titelverteidiger FC Bayern ist seiner Favoritenrolle im Viertelfinale des DFB-Pokals gerecht geworden. Die Münchnerinnen setzten sich beim Bundesliga-Konkurrenten Hamburger SV 3:0 (1:0) durch. Auch Rekordpokalsieger Wolfsburg steht in der Runde der letzten vier Teams. Die VfL-Fußballerinnen gewannen 1:0 (1:0) im Top-Duell mit Eintracht Frankfurt.

Mit Zweitligist SC Sand schied der letzte verbliebene unterklassige Verein aus. Die Badenerinnen unterlagen bei Erstliga-Schlusslicht Carl Zeiss Jena 1:4 (1:1).

Für eine kleine Überraschung sorgte die SGS Essen. Der Vorletzte der Bundesliga siegte gegen die Vorjahresfinalistinnen von Werder Bremen mit Neu-Nationalspielerin Larissa Mühlhaus 1:0 (1:0).

FC Bayern im Halbfinale gegen Essen, Jena gegen Wolfsburg

Im Halbfinale empfängt der FC Bayern die SGS Essen, Jena erwartet Wolfsburg. Das ergab die Auslosung bei Sky durch die frühere Schweizer Nationalspielerin Rachel Rinast. Die beiden Partien finden vom 4. bis 6. April statt, das Finale in Köln-Müngersdorf wird am 14. Mai ausgetragen.

Edna Imade (6. Minute), Nationalspielerin Franziska Kett (66.) und Natalia Padilla-Bidas (88.) sorgten vor 12.638 Zuschauern im Hamburger Volksparkstadion für einen souveränen Bayern-Erfolg. Spannender war es in Wolfsburg, wo Ex-Nationalspielerin Svenja Huth (35.) das entscheidende Tor erzielte.