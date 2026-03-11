AZ-Plus

FC Bayern und Wolfsburg ziehen ins Pokal-Halbfinale ein

Der FC Bayern macht es souverän beim HSV, Wolfsburg deutlich spannender gegen Eintracht Frankfurt. Im Halbfinale gehen sich die beiden Branchengrößen aus dem Weg.
dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen
Wer will nach Köln fahren? Svenja Huth steht mit dem VfL Wolfsburg schon mal im Halbfinale. (Archivbild)
Wer will nach Köln fahren? Svenja Huth steht mit dem VfL Wolfsburg schon mal im Halbfinale. (Archivbild) © Swen Pförtner/dpa
Hamburg

Titelverteidiger FC Bayern ist seiner Favoritenrolle im Viertelfinale des DFB-Pokals gerecht geworden. Die Münchnerinnen setzten sich beim Bundesliga-Konkurrenten Hamburger SV 3:0 (1:0) durch. Auch Rekordpokalsieger Wolfsburg steht in der Runde der letzten vier Teams. Die VfL-Fußballerinnen gewannen 1:0 (1:0) im Top-Duell mit Eintracht Frankfurt.

Mit Zweitligist SC Sand schied der letzte verbliebene unterklassige Verein aus. Die Badenerinnen unterlagen bei Erstliga-Schlusslicht Carl Zeiss Jena 1:4 (1:1).

Für eine kleine Überraschung sorgte die SGS Essen. Der Vorletzte der Bundesliga siegte gegen die Vorjahresfinalistinnen von Werder Bremen mit Neu-Nationalspielerin Larissa Mühlhaus 1:0 (1:0).

FC Bayern im Halbfinale gegen Essen, Jena gegen Wolfsburg

Im Halbfinale empfängt der FC Bayern die SGS Essen, Jena erwartet Wolfsburg. Das ergab die Auslosung bei Sky durch die frühere Schweizer Nationalspielerin Rachel Rinast. Die beiden Partien finden vom 4. bis 6. April statt, das Finale in Köln-Müngersdorf wird am 14. Mai ausgetragen.

Edna Imade (6. Minute), Nationalspielerin Franziska Kett (66.) und Natalia Padilla-Bidas (88.) sorgten vor 12.638 Zuschauern im Hamburger Volksparkstadion für einen souveränen Bayern-Erfolg. Spannender war es in Wolfsburg, wo Ex-Nationalspielerin Svenja Huth (35.) das entscheidende Tor erzielte.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.