FC Bayern testet in Japan gegen Red-Bull-Club
Die Fußballerinnen des FC Bayern München gehen im Sommer wieder auf internationale Erkundungstour.
Der Double-Gewinner reist vom 21. bis 27. Juli nach Japan. Geplant ist ein Testspiel gegen den japanischen Erstligisten RB Omiya Ardija, Schwesterclub von Bundesliga-Konkurrent RB Leipzig. In den Vorjahren waren die Bayern-Frauen in den USA (2021) und in Mexiko (2023).
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