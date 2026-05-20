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FC Bayern testet in Japan gegen Red-Bull-Club

Nach USA und Mexiko nun Japan: Dort treffen die Frauen des FC Bayern auf einen Schwesterclub von RB Leipzig.
dpa |
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Giulia Gwinn (l) und Georgie Stanway reisen nach Japan. (Archivbild)
Giulia Gwinn (l) und Georgie Stanway reisen nach Japan. (Archivbild) © Fabian Strauch/dpa

Die Fußballerinnen des FC Bayern München gehen im Sommer wieder auf internationale Erkundungstour.

Der Double-Gewinner reist vom 21. bis 27. Juli nach Japan. Geplant ist ein Testspiel gegen den japanischen Erstligisten RB Omiya Ardija, Schwesterclub von Bundesliga-Konkurrent RB Leipzig. In den Vorjahren waren die Bayern-Frauen in den USA (2021) und in Mexiko (2023).

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