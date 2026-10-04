FC Bayern sorgt sich um Nationalspielerin Gwinn

Giulia Gwinn knickt in der Schlussphase des Bundesligaspiels gegen Eintracht Frankfurt um. Fällt die Kapitänin des Nationalteams nun aus?

München

Die Fußballerinnen des FC Bayern München und die Verantwortlichen des Nationalteams fürchten eine neue Verletzung von Giulia Gwinn. Die Außenverteidigerin musste in der Schlussphase des Bundesligaspiels bei Eintracht Frankfurt (1:0) am Samstag ausgewechselt werden. Die 27-Jährige war zuvor umgeknickt und musste am linken Knöchel behandelt werden. Eine Anfrage zu Gwinn ließ der FC Bayern zunächst unbeantwortet.

Ein möglicher Ausfall der Nationalspielerin könnte auch für die DFB-Auswahl Konsequenzen haben. Schließlich plant Bundestrainer Christian Wück fest mit Gwinn für die Heim-Länderspiele gegen Australien am Freitag in Karlsruhe und gegen Japan am 13. Oktober in Bremen.

Gwinn beim DFB-Treffpunkt dabei?

Deutschlands "Fußballerin des Jahres" hatte erst vor wenigen Wochen nach etwas mehr als drei Monaten Pause wegen einer Schulteroperation ihr Comeback beim FC Bayern gegeben. Die DFB-Auswahl trifft sich am Montag in Heidelberg. Wück muss bereits auf die beiden verletzten Abwehrspielerinnen Kathrin Hendrich (1. FC Köln) und Rebecca Knaak (Manchester City) verzichten.