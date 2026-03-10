FC Bayern: Katharina Naschenweng erneut verletzt

Die Fußballerinnen des FC Bayern müssen einige Zeit auf Verteidigerin Naschenweng verzichten. Die Österreicherin verletzte sich in der WM-Qualifikation.

Wegen einer Knieverletzung wird Katharina Naschenweng den Fußballerinnen des FC Bayern mehrere Wochen fehlen. Wie der deutsche Meister mitteilte, erlitt die 28-jährige Österreicherin im Länderspiel zur WM-Qualifikation gegen Slowenien eine Kapselbandverletzung im rechten Knie.

Nach Comeback im Februar: Katharina Naschenweng erneut verletzt

Sie könnte damit bei den vorentscheidenden Partien im Kampf um die Meisterschaft ebenso fehlen wie im Champions-League-Viertelfinale gegen Manchester United Ende März und Anfang April. Eine genauere Prognose, wann mit einem Comeback der Abwehrspielerin zu rechnen ist, gab es nicht.

Naschenweng hatte erst im Dezember eine Außenband-Teilruptur im linken Fuß erlitten und war danach ausgefallen. Im Februar kehrte sie zurück.