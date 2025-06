Ersatz-Torhüterin Anna Wellmann verlässt Bayern

Anna Wellmann verlässt den FC Bayern München. Die Torhüterin hat Titel gewonnen.

München

Torhüterin Anna Wellmann verlässt den FC Bayern München. Die 30-Jährige konnte in den vergangenen zwei Jahren mit den Münchnerinnen zwei Meisterschaften sowie den DFB-Pokal- und den Supercup-Sieg feiern. In dieser Saison stand sie in drei Spielen auf dem Platz, in der zweiten Mannschaft kam die Torfrau 14-mal zum Einsatz. Bereits von 2016 bis 2018 spielte Wellmann für die Münchnerinnen, kehrte nach Stationen in Leverkusen und Potsdam im Sommer 2023 zurück.

"Vor zwei Jahren wieder zum FC Bayern zurückzukommen war für mich etwas ganz Besonderes. Wenn ich irgendwann auf die Zeit zurückblicke, erinnere ich mich vermutlich auch an die gewonnenen Titel. Aber vielmehr werde ich an die vielen schönen Erfahrungen und an die tollen Menschen, die ich kennenlernen durfte, denken - auf und neben dem Platz. Der FC Bayern ist für mich ein Stück Heimat und das wird immer so sein", erklärte sie in einer Vereinsmitteilung.