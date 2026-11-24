Jan-Christian Dreesen feiert die Erfolge der FC-Bayern-Frauen, aber die Finanzen machen ihm Sorgen: "Die Wahrheit ist, dass wir im Frauenfußball kein Geld verdienen."

Bayerische Siegerinnen-Pose - nun schon seit Jahren ein gewohntes Bild. Und dennoch ist die Erfolgssparte defizitär.

Diese Serie ist sensationell! 17 (in Worten: siebzehn) Spiele haben die Fußballerinnen des FC Bayern wettbewerbsübergreifend seit Saisonstart nicht verloren – nur in der Champions League gegen Manchester City (2:2) und Real Madrid (2:2) hat die Mannschaft von Trainer José Barcala überhaupt Punkte liegen lassen. Bayern-like!

Das sieht auch Jan-Christian Dreesen so. Und dennoch hat für den Bayern-CEO der phänomenale sportliche Erfolg einen Makel: "Die Wahrheit ist, dass wir im Frauenfußball kein Geld verdienen."

Die Frauensparte ist im Fußball noch immer deutlich defizitär

Obwohl sich die Strukturen im Frauenfußball zuletzt schon deutlich verbessert hätten, sei die Frauensparte immer noch deutlich defizitär. Das hat Gründe: Stadien zu klein, Zuschaueraufkommen zu gering, gleiches gilt für die Vermarktung und die Sponsoren.

Oder wie es Dreesen beim AZ-Sofa auf den Punkt bringt: "Alle wollen Frauenfußball haben, aber keiner will bezahlen." Aktuell würden die Bayern-Frauen durch die Gewinne bei den Männern "quersubventioniert", erklärt Dreesen.

Auch die gestiegenen Gehälter spielen eine Rolle

Was die Situation rund um das Barcala-Team finanziell zusätzlich kompliziert macht, sind die mittlerweile deutlich gestiegenen Gehälter im Frauenfußball. Natürlich wolle man Leistungsträgerinnen wie eine Klara Bühl oder Franzi Kett halten, sagt Dreesen: "Aber auch das hat Grenzen."

Eine der Hauptattraktionen bei den Bayern-Frauen: Offensiv-Star Klara Bühl © IMAGO/CB

Denn bei aller Freude über die sportlichen Erfolge und die offensichtliche Bereitschaft des Klubs zu massiven Investitionen (siehe Sportpark Unterhaching) gilt für Dreesen auch: "Ich möchte eigentlich nicht unbedingt unser strukturelles Defizit, das wir haben, deutlich erhöhen."