DFB wirft FC Bayern Wortbruch vor

Der DFB hat dem FC Bayern München im Streit um die Abstellung der WM-Spielerinnen "Wortbruch" vorgeworfen. Dies sagte Joti Chatzialexiou, Sportlicher Leiter Nationalmannschaften, am Mittwoch bei der Pressekonferenz zur Bekanntgabe des 28-köpfigen WM-Kaders für Australien und Neuseeland. Der deutsche Meister wird nach Angaben des Deutschen Fußball-Bunds seine Spielerinnen erst am 23. Juni zur Vorbereitung lassen. Das erste von zwei Trainingslagern in Herzogenaurach beginnt aber bereits am 20. Juni.

31. Mai 2023 - 13:50 Uhr | dpa

Das Vereinswappen des FC Bayern München auf einer Eckfahne. © Sven Hoppe/dpa/Symbolbild