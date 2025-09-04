Bundesliga-Auftakt kommt für DFB-Kapitänin Gwinn zu früh

Der FC Bayern muss auch zum Ligastart gegen Bayer Leverkusen auf Giulia Gwinn verzichten. Im Tor vertraut Trainer José Barcala auf eine deutsche Nationalspielerin.

DFB-Kapitänin Giulia Gwinn fehlt den Fußballerinnen des FC Bayern München zum Start in die Bundesliga-Saison. Die 26 Jahre alte Rechtsverteidigerin werde nicht im Kader stehen, sagte Münchens Trainer José Barcala bei der Pressekonferenz vor der Partie gegen Bayer Leverkusen am Samstag (17.45 Uhr/ARD, Magentasport und DAZN). Gwinn laboriert noch an den Folgen einer Innenbandverletzung im linken Knie.

Die Abwehrspielerin, die sich die Verletzung beim EM-Auftakt der deutschen Nationalelf am 4. Juli gegen Polen (2:0) in St. Gallen zugezogen hatte, nehme aber am Teamtraining teil und mache sehr gute Fortschritte, sagte Barcala. Gwinn hatte am vergangenen Samstag bereits das Supercup-Duell gegen den VfL Wolfsburg (4:2) in Karlsruhe verpasst.

Mahmutovic bleibt Nummer 1

In der Torhüterinnen-Frage setzt Barcala auf Ena Mahmutovic (21) als Nummer eins. Mahmutovic war als Ersatztorhüterin Teil des deutschen EM-Teams und erhält damit weiter den Vorzug vor Mala Grohs. Die 24 Jahre alte Grohs hatte vier Monate nach der Diagnose Mandelkrebs im März ihr Comeback beim FC Bayern gegeben.

Für das offizielle Eröffnungsspiel der Bundesliga hat der FC Bayern bereits über 50.000 Karten verkauft. Die bisherige Rekordkulisse bei einem Ligaspiel liegt bei 38.365 Fans, aufgestellt im April 2023 bei der Partie zwischen dem 1. FC Köln und Eintracht Frankfurt.