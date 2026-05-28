Bayern-Star Gwinn an Schulter operiert

Mitte April kugelt sich Giulia Gwinn im Länderspiel gegen Österreich die Schulter aus. Seitdem spielt sie mit einer Bandage. Nun erfolgt der Eingriff.

Nationalmannschaftskapitänin Giulia Gwinn vom FC Bayern München ist an ihrer verletzten linken Schulter operiert worden. Dies teilte der deutsche Fußball-Meister mit. Wie schon zuvor bekannt war, fällt die 26 Jahre alte Rechtsverteidigerin für die letzten beiden Partien in der WM-Qualifikation aus. Deutschland spielt am 5. Juni (20.35 Uhr/ARD) in Köln gegen Norwegen und am 9. Juni in Ljubljana (18.00 Uhr/ZDF) gegen Slowenien.

Gwinn ist ab sofort in der Reha. Sie hatte sich Mitte April im Länderspiel gegen Österreich die Schulter ausgekugelt und im Saisonendspurt mit einer Bandage gespielt.