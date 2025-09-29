AZ-Plus

Bayern-Meisterinnen besiegt wackeren Regionalligisten BVB

Trotz starker Unterstützung im Stadion Rote Erde scheitern Dortmunds Fußballerinnen bei ihrer Pokal-Premiere. Dennoch überzeugen sie gegen den zwei Ligen höher spielenden Topgegner.
dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Ließen den BVB-Fußballerinnen keine Chance: die Spielerinnen des FC Bayern München
Ließen den BVB-Fußballerinnen keine Chance: die Spielerinnen des FC Bayern München © Federico Gambarini/dpa
Carbonatix Pre-Player Loader

Audio von Carbonatix

Dortmund

Die Fußballerinnen von Borussia Dortmund haben die Sensation verpasst, sich aber achtbar gegen den deutschen Meister und Pokal-Titelverteidiger FC Bayern München geschlagen. 

Bei ihrer Premiere in der 1. Runde des DFB-Pokals unterlag der Regionalligist den haushohen Favoritinnen nur mit 0:2 (0:2). Die dänische Nationalspielerin Pernille Harder (27./33. Minute) sorgte schon vor der Pause mit einem Doppelschlag für den Endstand. 

Doppel-Torschützin gegen den BVB: Bayern-Spielerin Pernille Harder
Doppel-Torschützin gegen den BVB: Bayern-Spielerin Pernille Harder © Federico Gambarini/dpa

In der Partie im Stadion Rote Erde vor der BVB-Rekordkulisse von mehr als 15.000 Zuschauern - darunter Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke und Profi Jobe Bellingham - wurden die Gastgeberinnen in der zweiten Halbzeit mutiger und spielerisch besser. 

Die Bayern-Spielerinnen verwalteten nur noch ihre Führung - und hatten zweimal Glück gegen die Außenseiterinnen: Jasmin Jabbes (60.) verzog nach einem Konter nur knapp. Wenig später wurde eine abgefälschte Flanke von Ann-Sophie Vogel (73.) so gefährlich, dass die Gäste-Abwehr den Ball erst kurz vor der Torlinie abwehrte.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.