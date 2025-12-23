Bayern-Kapitänin Viggosdottir verlängert bis 2028

Glodis Perla Viggosdottir ist aus München nicht mehr wegzudenken. Die Kapitänin und Abwehrchefin unterschreibt einen neuen Vertrag.

München

Die Fußballerinnen des FC Bayern haben den Vertrag mit Kapitänin Glodis Perla Viggosdottir um zwei Jahre bis zum Sommer 2028 verlängert. Die Isländerin war vor viereinhalb Jahren vom FC Rosengård aus Malmö nach München gewechselt. Sie führt die Bayerinnen seit 2024 als Kapitänin aufs Feld. Die 30-Jährige gewann drei deutsche Meisterschaften, einen DFB-Pokal und zwei Supercup-Titel.

"Ich bin sehr glücklich und stolz, schon so lange Teil dieses Teams zu sein. Der Zusammenhalt und die besondere Atmosphäre bei Bayern sind einzigartig – genau das macht diesen Verein für mich so besonders. Die Verantwortung als Kapitänin hat mich in den vergangenen Jahren sowohl persönlich als auch sportlich wachsen lassen", erklärte die Abwehrspielerin aus Island.

Die Direktorin Frauenfußball beim FC Bayern, Bianca Rech, sagte über Viggosdottir: "Sie ist sowohl sportlich als auch menschlich ein zentraler Baustein unserer Mannschaft. Ihre Professionalität, ihr Teamgeist und ihre Verlässlichkeit zeichnen sie aus und machen sie zu einer wichtigen Stütze. Glódís lebt die Werte des FC Bayern auf und neben dem Platz und gibt jeden Tag alles für den gemeinsamen Erfolg."