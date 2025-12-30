Bayern-Kapitänin Viggosdottir hat geheiratet

Glodis Perla Viggosdottir vom FC Bayern hat ihrem Kristofer in der isländischen Heimat das Ja-Wort gegeben. Das Paar fuhr in einem weißen Oldtimer vor.

Glodis Perla Viggosdottir hat ihr Glück auch privat gefunden. (Archivbild)

Bayern Münchens Kapitänin Glodis Perla Viggosdottir hat geheiratet. Die isländische Fußball-Nationalspielerin gab ihrem Partner Kristofer Eggertsson das Ja-Wort.

Bayern-Kapitänin Glodis Perla Viggosdottir: Ja-Wort bei Reykjavik

Auf dem Instagram-Account der beiden wurden Fotos veröffentlicht, die das Paar in einer Kirche nahe der Hauptstadt Reykjavik zeigen.

Viggosdottir trägt ein weißes Neckholder-Kleid, Eggertsson, früher selber Fußballer, einen schwarzen Anzug. Auf einem anderen Foto sieht man das glückliche Paar in einem weißen Oldtimer sitzen. "Glückwunsch Glódís & Kristófer", schrieben die Bayern-Frauen.

Viggosdottir war vor viereinhalb Jahren vom FC Rosengård aus Malmö nach München gewechselt. Sie führt die Bayerinnen seit 2024 als Kapitänin aufs Feld. Die 30-Jährige hat ihren Vertrag vor Kurzem um zwei Jahre bis zum Sommer 2028 verlängert.