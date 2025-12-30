AZ-Plus

Bayern-Kapitänin Viggosdottir hat geheiratet

Glodis Perla Viggosdottir vom FC Bayern hat ihrem Kristofer in der isländischen Heimat das Ja-Wort gegeben. Das Paar fuhr in einem weißen Oldtimer vor.
AZ/dpa
Glodis Perla Viggosdottir hat ihr Glück auch privat gefunden. (Archivbild)
Glodis Perla Viggosdottir hat ihr Glück auch privat gefunden. (Archivbild) © Daniel Löb/dpa

Bayern Münchens Kapitänin Glodis Perla Viggosdottir hat geheiratet. Die isländische Fußball-Nationalspielerin gab ihrem Partner Kristofer Eggertsson das Ja-Wort.

Bayern-Kapitänin Glodis Perla Viggosdottir: Ja-Wort bei Reykjavik

Auf dem Instagram-Account der beiden wurden Fotos veröffentlicht, die das Paar in einer Kirche nahe der Hauptstadt Reykjavik zeigen.

Viggosdottir trägt ein weißes Neckholder-Kleid, Eggertsson, früher selber Fußballer, einen schwarzen Anzug. Auf einem anderen Foto sieht man das glückliche Paar in einem weißen Oldtimer sitzen. "Glückwunsch Glódís & Kristófer", schrieben die Bayern-Frauen.

Viggosdottir war vor viereinhalb Jahren vom FC Rosengård aus Malmö nach München gewechselt. Sie führt die Bayerinnen seit 2024 als Kapitänin aufs Feld. Die 30-Jährige hat ihren Vertrag vor Kurzem um zwei Jahre bis zum Sommer 2028 verlängert.

1 Kommentar
  • Der Münchner vor einer Stunde / Bewertung:

    Glückwunsch!

