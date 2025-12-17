Bayern im Champions-League-Viertelfinale, Wolfsburg verliert

Die K.o.-Runde der Champions League hatten FC Bayern und Wolfsburg schon vor dem letzten Spieltag der Ligaphase erreicht. Ein Team aus der Frauen-Bundesliga schaffte es sogar direkt ins Viertelfinale.

München/Wolfsburg

Die Fußballerinnen des FC Bayern München haben sich direkt für das Viertelfinale der Champions League qualifiziert. Der Bundesliga-Rivale VfL Wolfsburg muss dagegen im Februar noch den Umweg über zwei Playoff-Spiele nehmen.

Am letzten Spieltag der Ligaphase schafften die deutschen Meisterinnen aus München durch einen 3:0 (2:0)-Sieg gegen Valerenga IF aus Norwegen noch den Sprung unter die besten Vier der Tabelle. Die "Wölfinnen" fielen durch ein 1:2 (1:1) gegen den FC Chelsea sogar noch auf Rang neun der Tabelle zurück.

Die Teams auf den Plätzen fünf bis zwölf der Ligaphase ermitteln zwischen dem 11. und 19. Februar in zwei K.o.-Spielen die letzten vier Viertelfinalisten. Die möglichen Gegner des VfL Wolfsburg haben es in sich: Titelverteidiger Arsenal WFC, Manchester United, Juventus Turin und Real Madrid. Die Auslosung findet an diesem Donnerstag statt.

Für die Bayern trafen Momoko Tanikawa (2. Minute) und Stine Ballisager (11.) schon sehr früh. Pernille Harder (59.) erhöhte in der zweiten Halbzeit mit ihrem 50. Pflichtspiel-Tor für ihren Verein auf 3:0. Die deutschen Meisterinnen waren so klar überlegen, dass sie sich auch einen verschossenen Handelfmeter durch Georgia Stanway (34.) leisten konnten.

Juventus und Real patzen

Um doch noch den vierten Platz zu erreichen, mussten allerdings zwei andere Clubs patzen: Juventus verlor gegen Manchester United mit 0:1 (0:1). Real Madrid spielte beim niederländischen Club FC Twente Enschede nur 1:1 (0:0).

Die Wolfsburgerinnen hätten mit einem Sieg gegen Chelsea ebenfalls noch Vierter werden können. Doch vor 2.627 Zuschauern reichten auch eine frühe Führung durch Alexandra Popp (16.) und eine starke Leistung in der ersten Halbzeit nicht. Torjägerin Lineth Beerensteyn ließ zwei gute Chancen zum 2:0 aus (25./38.).

Danach drehten Lucy Bronze (45.) und Sam Kerr (64.) für Chelsea das Spiel. Die deutsche Nationalspielerin Sjoeke Nüsken wurde bei den Londonerinnen in der 46. Minute eingewechselt.