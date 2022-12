Bayern-Fußballerinnen warnen vor "Underdog" Rosengard

Nach dem Sieg gegen den FC Barcelona treffen die Frauen des FC Bayern in der Champions League auf Rosengard. Gegen die Schwedinnen können die Münchnerinnen den Einzug ins Viertelfinale perfekt machen.

München - Nach dem Coup gegen den FC Barcelona gehen die Fußballerinnen des FC Bayern München mit gesteigertem Selbstbewusstsein in das Champions-League-Spiel beim FC Rosengard. "Der Sieg gegen Barcelona hat den Spielerinnen einen Push gegeben. Sie wissen jetzt, was möglich ist, wenn sie eine Top-Leistung abrufen", sagte Trainer Alexander Straus vor dem Auswärtsspiel in Schweden am Donnerstag (18.45 Uhr).

Bayern-Frauen können ins Viertelfinale einziehen

Am vorletzten Gruppenspieltag der Königsklasse könnten die deutschen Vizemeisterinnen den Einzug ins Viertelfinale schon perfekt machen. Der Mannschaft von der Isar reicht dazu sogar ein Unentschieden, wenn Benfica Lissabon im zweiten Spiel der Gruppe D gegen Barcelona verliert.

Einen Selbstläufer erwarten die Bayern gegen das skandinavische Gruppenschlusslicht Rosengard aber nicht. Im Gegenteil. "Rosengard kann das Viertelfinale zwar nicht mehr erreichen, aber für sie geht es um Stolz. Das ist immer eine gefährliche Ausgangslage", warnte Straus. Das Hinspiel hatten die Münchnerinnen 2:1 gewonnen.