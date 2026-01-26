AZ-Plus

Bayern-Fußballerinnen verlängern mit Naschenweng

Sie holt mit den Bayern zwei Meisterschaften und einen DFB-Pokalsieg. Nun gibt es für Verteidigerin Naschenweng einen neuen Vertrag.
dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen
Katharina Naschenweng (links) bleibt weiterhin beim FC Bayern. (Archivbild)
Katharina Naschenweng (links) bleibt weiterhin beim FC Bayern. (Archivbild) © Sven Hoppe/dpa

Der FC Bayern München hat den Vertrag von Abwehrspielerin Katharina Naschenweng bis Juni 2028 verlängert. Die österreichische Fußball-Nationalspielerin ist seit 2023 für die Münchnerinnen aktiv und eine Leistungsträgerin. 

"Sie bringt eine Qualität mit, die für uns sehr wichtig ist und die wir auch in den kommenden Jahren brauchen", sagte Bayern-Managerin Bianca Rech über die 28 Jahre alte Verteidigerin. Naschenweng hatte im Trikot des Bundesliga-Primus zwei Meisterschaften und einen DFB-Pokal gewonnen.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.