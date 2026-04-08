Bayern-Fußballerinnen verlängern mit Dänin Ballisager

Dänemark, Norwegen, USA, Italien – und seit dem vergangenen Sommer Deutschland. Stine Ballisager ist viel herumgekommen. Beim FC Bayern bleibt die dänische Nationalspielerin länger.

Die Fußballerinnen des FC Bayern planen längerfristig mit der dänischen Innenverteidigerin Stine Ballisager. Der Champions-League-Halbfinalist hat den Vertrag mit der 32-Jährigen vorzeitig um eine Saison bis zum 30. Juni 2028 verlängert.

Ballisager war im vergangenen Sommer von der AC Florenz zu den Münchnerinnen gewechselt. Die Nationalspielerin kam den Angaben zufolge in 25 Partien für den FC Bayern zum Einsatz und erzielte dabei zwei Tore. Ballisager stand schon in ihrer Heimat Dänemark, Norwegen, den USA und in Italien unter Vertrag.

"Durch ihre Erfahrung aus verschiedenen Ligen und Ländern strahlt sie eine enorme Ruhe aus und trifft sehr kluge Entscheidungen auf dem Platz. Stine ist eine absolute Teamplayerin, die sich stets in den Dienst der Mannschaft stellt und dabei immer eine professionelle Einstellung vorlebt", erklärte die Chefin der Frauenfußball-Abteilung beim FC Bayern, Bianca Rech.