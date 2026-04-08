AZ-Plus

Bayern-Fußballerinnen verlängern mit Dänin Ballisager

Dänemark, Norwegen, USA, Italien – und seit dem vergangenen Sommer Deutschland. Stine Ballisager ist viel herumgekommen. Beim FC Bayern bleibt die dänische Nationalspielerin länger.
AZ/dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen
Stine Ballisager (M) zeigt vollen Einsatz für den FC Bayern. (Archivbild)
Stine Ballisager (M) zeigt vollen Einsatz für den FC Bayern. (Archivbild) © Jens Niering/dpa

Die Fußballerinnen des FC Bayern planen längerfristig mit der dänischen Innenverteidigerin Stine Ballisager. Der Champions-League-Halbfinalist hat den Vertrag mit der 32-Jährigen vorzeitig um eine Saison bis zum 30. Juni 2028 verlängert.

Ballisager war im vergangenen Sommer von der AC Florenz zu den Münchnerinnen gewechselt. Die Nationalspielerin kam den Angaben zufolge in 25 Partien für den FC Bayern zum Einsatz und erzielte dabei zwei Tore. Ballisager stand schon in ihrer Heimat Dänemark, Norwegen, den USA und in Italien unter Vertrag.

"Durch ihre Erfahrung aus verschiedenen Ligen und Ländern strahlt sie eine enorme Ruhe aus und trifft sehr kluge Entscheidungen auf dem Platz. Stine ist eine absolute Teamplayerin, die sich stets in den Dienst der Mannschaft stellt und dabei immer eine professionelle Einstellung vorlebt", erklärte die Chefin der Frauenfußball-Abteilung beim FC Bayern, Bianca Rech.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.