Bayern-Fußballerinnen verabschieden auch Stürmerin Bidas

Sie war seit drei Jahren bei den Bayern unter Vertrag, aber erst diese Saison im Münchner Trikot im Einsatz. Im Sommer wird die spanisch-polnische Stürmerin den Verein verlassen.

München

Die Fußballerinnen des FC Bayern trennen sich im Sommer von einer weiteren Spielerin. Natalia Padilla Bidas wird die deutschen Meisterinnen nach dieser Saison verlassen. Die 23-Jährige war 2023 nach München gekommen, dann aber für ein Jahr nach Köln und ein Jahr nach Sevilla verliehen worden. In dieser Spielzeit war die Stürmerin für Bayern aktiv und feierte den Gewinn der Meisterschaft sowie des Supercups. Als weiteren Titel will das aktuell beste deutsche Team noch den DFB-Pokal gewinnen.

Neben der polnischen Nationalspielerin mit spanischen Wurzeln werden im letzten Liga-Heimspiel am Samstag (15.45 Uhr) gegen Eintracht Frankfurt auch noch Torhüter Maria Luisa Grohs, Verteidigerin Carolin Simon, Mittelfeldspielerin Georgia Stanway sowie Co-Trainer Kjetil Lone verabschiedet. Sie verlassen den Verein ebenfalls im Sommer. Darüber hinaus bekommen als Ehrengäste auch noch die deutsche Fußball-Nationalspielerin Lea Schüller sowie Tuva Hansen nach deren Winter-Weggängen ihre offiziellen Abschiede.