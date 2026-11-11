Bayern-Fußballerinnen mit "Selbstvertrauen" ins Spitzenspiel

Zwei Wochen nach dem Unentschieden gegen Real Madrid feiert der FC Bayern in der Champions League der Frauen einen wichtigen Sieg in Paris. Der soll auch für das Bundesliga-Topspiel helfen.

Paris

Nach dem wegweisenden Sieg in der Champions League blicken die Fußballerinnen des FC Bayern München dem Spitzenspiel in der Bundesliga mit Vorfreude entgegen. "Ich glaube, dass es in so einer Phase jetzt super wichtig ist, einfach viele Siege einzufahren, ein paar Tore zu schießen, um einfach das Selbstbewusstsein mitzunehmen", sagte Nationalspielerin Klara Bühl nach dem Erfolg in Paris. So nehme man ein "gutes Gefühl" mit, "dass die Beine vielleicht beim nächsten Spiel auch nicht so schwer sind".

Gwinn: Können mit Selbstvertrauen auf Liga schauen

Die Bayern-Frauen bleiben in der Königsklasse weiter ungeschlagen. Der deutsche Meister kam bei Paris Saint-Germain zu einem verdienten 2:1 (2:0) und damit zum zweiten Sieg im vierten Spiel. Die Münchnerinnen gingen durch ein Eigentor von PSG-Torhüterin Katarzyna Kiedrzynek (29. Minute) in Führung, die Nationalspielerin Klara Bühl (40.) noch vor der Pause ausbaute. Nach dem Wechsel gelang Paulina Dudek (65.) für die Gastgeberinnen mit einem verwandelten Handelfmeter nur noch der Anschluss.

Der Erfolg sei besonders angesichts der Tabellensituation in der Champions League wichtig, sagte Nationalspielerin Giulia Gwinn. "Ich glaube, da können wir mit breiter Brust wieder Richtung Liga schauen. Dort stehen wir auch gut da. Wird auch ein Knallerspiel am Samstag." Die Münchnerinnen führen die Tabelle mit drei Punkten Vorsprung auf den VfL Wolfsburg an. "Jetzt erst mal Kräfte sammeln, regenerieren und dann geht's weiter", sagte die Abwehrspielerin.

Ohne Gilles auch in Wolfsburg

Das Team um Rückkehrerin Bühl, die zuletzt zwei Spiele pausierte, bot in Paris vor allem in der ersten Halbzeit eine starke Vorstellung. "Ich glaube, wir haben über weite Strecken einen mega geilen Fight gezeigt und dann am Ende auch verdient gewonnen", sagte Gwinn.

Verzichten mussten die Münchnerinnen auf Vanessa Gilles wegen einer Muskelverletzung. Die 30 Jahre alte Verteidigerin fehlt auch in Wolfsburg. Dort könnten sich die Bayern-Frauen mit einem Sieg schon deutlich absetzen. "Es ist sehr wichtig, die Spielerinnen mental und körperlich wieder aufzubauen. Das ist das Wichtigste. Dann einen guten Matchplan erstellen - und los geht's", sagte Trainer Jose Barcala.