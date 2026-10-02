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Bayern-Fußballerinnen länger ohne Damnjanovic und Gilles

Personeller Rückschlag für den FC Bayern. Die Münchner Fußballerinnen müssen auf zwei Spielerinnen verzichten. Und das schon im Topspiel gegen Frankfurt.
dpa |
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Vanessa Gilles wird dem FC Bayern länger verletzt fehlen. (Archivbild)
Vanessa Gilles wird dem FC Bayern länger verletzt fehlen. (Archivbild) © Sven Hoppe/dpa
München

Die Fußballerinnen des FC Bayern müssen mehrere Wochen auf Jovana Damnjanovic und Vanessa Gilles verzichten. Wie die Münchnerinnen mitteilten, hat sich Stürmerin Damnjanovic (31) am Mittwochabend im Champions-League-Spiel bei Benfica Lissabon (0:3) eine muskuläre Verletzung zugezogen. Verteidigerin Gilles (30) wird Trainer José Barcala wegen muskulärer Beschwerden erst mal nicht zur Verfügung stehen. Beide Spielerinnen fallen im Spitzenspiel gegen Eintracht Frankfurt am Samstag aus und reisen auch nicht zu ihren Nationalmannschaften.

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