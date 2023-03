Bayern-Fußballerinnen hoffen in London auf Halbfinal-Einzug

Die Fußballerinnen des FC Bayern München gehen mit großen Hoffnungen in das Viertelfinal-Rückspiel der Champions League beim WFC Arsenal. Der Bundesliga-Tabellenführer hat das Hinspiel in der Allianz Arena in der vergangenen Woche dank eines Tores von Nationalstürmerin Lea Schüller mit 1:0 gewonnen. Zudem empfahl sich das Team von Trainer Alexander Straus mit einem 1:0-Sieg am Wochenende im Liga-Spitzenspiel gegen den VfL Wolfsburg.

28. März 2023 - 18:07 Uhr | dpa

Bayerns Lea Schüller (r) und Arsenals Katie McCabe kämpfen um den Ball. © Peter Kneffel/dpa