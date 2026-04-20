Bayern-Fußballerinnen hoffen auf Rückkehr von Gwinn und Bühl

Die Fußballerinnen des FC Bayern stehen dicht vor der Krönung in der Bundesliga. Zwei Nationalspielerinnen könnten den Münchnerinnen demnächst wieder zur Verfügung stehen.

Die Fußballerinnen des FC Bayern München hoffen im Saisonendspurt auf eine Rückkehr der Nationalspielerinnen Giulia Gwinn und Klara Bühl. Der "erste Eindruck" bei Gwinn sei gut, sagte Trainer José Barcala zwei Tage vor dem in der Meisterschaft vielleicht entscheidenden Bundesligaspiel am Mittwoch (18.00 Uhr) beim 1. FC Union Berlin.

Die Idee bei der Außenverteidigerin sei, dass sie eine Option für die nächsten Spiele sein könne. Gwinn (26) hatte sich im WM-Qualifikationsspiel gegen Österreich (5:1) vor einer Woche die linke Schulter ausgekugelt. Man werde bei ihr sehen, "ob am Ende der Saison eine Operation nötig ist", berichtete ihr Trainer.

Bayern führt souverän

Offensivspielerin Bühl (25) wiederum fehlt dem FC Bayern aufgrund einer Wadenverletzung schon mehrere Wochen. "Klara Bühl trainiert auch wieder mit der Gruppe und wir erwarten, dass sie Teil der Mannschaft sein kann in den nächsten Spielen", sagte Barcala.

Die Münchnerinnen haben fünf Spieltage vor dem Saisonende 13 Punkte Vorsprung auf Verfolger VfL Wolfsburg. Die "Wölfinnen" treten am Mittwoch bei Werder Bremen an. "Es wäre fantastisch, das so schnell wie möglich zu tun, weil wir dann mehr Energie in die nächsten Schritte packen könnten", sagte Barcala. Die Meisterschaft sei die "Belohnung für die fantastische Leistung, die die Spielerinnen jeden Tag im Training und in jedem Spiel zeigen" würden.