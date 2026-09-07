Bayern-Fußballerinnen froh über Comeback von Zadrazil

Die Fußballerinnen des FC Bayern sind der Bundesliga im Rekordmodus. Der Sieg gegen Freiburg bringt auch eine wichtige Personalie mit sich.

Die Rekord-Fußballerinnen des FC Bayern freuten sich nicht nur über ihre Bestmarke in der Bundesliga. Die Mannschaft von Trainer José Barcala erlebte beim 4:1 (2:0) gegen den SC Freiburg am Sonntag auch das Comeback von Mittelfeldspielerin Sarah Zadrazil. Die Österreicherin gehörte erstmals seit ihrer Kreuzbandverletzung aus dem Herbst 2025 wieder zum Kader und wurde in der Schlussphase (82. Minute) eingewechselt.

"Ich habe es sehr genossen, wieder spielen zu können. Es war ein erster wichtiger Schritt", sagte die 33-Jährige bei MagentaSport nach dem 45. Bundesligaspiel ihrer Mannschaft ohne Niederlage. Es war das dritte wichtige Comeback bei den Münchnerinnen nach Giulia Gwinn und Lena Oberdorf.

Barcala sieht Verbesserungspotenzial

Gegen die Freiburgerinnen stand Außenverteidigerin Gwinn wieder in der Anfangsformation, Mittelfeldspielerin Oberdorf wurde nach gut einer Stunde erneut eingewechselt. "Es fühlt sich gut an, wieder auf dem Platz zu stehen. Ich freue mich sehr auf die nächsten Spiele", sagte Oberdorf, die gegen Mainz (2:0) vor einer Woche wie auch Gwinn zurückgekehrt war.

Zuletzt waren die Münchnerinnen zwischen Oktober 2022 und Oktober 2024 in 44 Bundesligaspielen ohne Niederlage geblieben. "Wir freuen uns über den Sieg und den Rekord. Aber wir müssen einige Dinge noch besser machen", sagte Trainer Barcala nach der Partie des dritten Spieltags.