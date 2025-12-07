AZ-Plus

Bayern-Fußballerinnen feiern klaren Sieg in Frankfurt

Erste Heimniederlage für Frankfurt: Die Bayern-Fußballerinnen bauen ihren Vorsprung an der Tabellenspitze deutlich aus.
dpa |
Bayern feiert einen klaren Sieg im Spitzenspiel. (Archivbild)
Bayern feiert einen klaren Sieg im Spitzenspiel. (Archivbild) © Sven Hoppe/dpa

Die Fußballerinnen des FC Bayern München bleiben in dieser Bundesliga-Saison ungeschlagen. Das Topspiel bei Eintracht Frankfurt gewann der Meister und Tabellenführer mit 5:0 (3:0) und sorgte damit für die erste Heimniederlage der Hessinnen in dieser Spielzeit. 

Klara Bühl erzielte in der zwölften Minute die Führung. Doppeltorschützin Jovana Damnjanovic (45./48.), Pernille Harder (45.+2) und die eingewechselte Alara Sehitler (67.) legten nach.

Bayern souveräner Tabellenführer

Die Bayern bleiben sechs Punkte vor dem VfL Wolfsburg, der sich zum Auftakt des zwölften Spieltags am Freitag mit 3:1 gegen den SC Freiburg durchgesetzt hatte. Die Eintracht, die am Mittwoch noch zum Nachholspiel beim 1. FC Nürnberg antreten muss, rutscht vorerst auf den fünften Tabellenplatz zurück. 

Vor 5.750 Zuschauern im ausverkauften Stadion am Brentanobad dominierten die Münchnerinnen die erste Viertelstunde klar. Erst in der 24. Minute verbuchte der nach der Münchner Führung besser ins Spiel kommende Europa-Cup-Teilnehmer seine erste Großchance, doch Nicole Anyomis Kopfball traf nur die Latte. Auch in der zweiten Halbzeit hatte Frankfurt kaum etwas entgegenzusetzen.

