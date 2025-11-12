AZ-Plus

Bayern-Fußballerinnen empfangen Arsenal in Allianz Arena

Nach einer heftigen Niederlage und einem knappen Sieg steht für die Bayern-Fußballerinnen das dritte Champions-League-Spiel an. Gegen den Titelverteidiger zieht der deutsche Meister um.
dpa |
Wie schon im März 2023 wollen die Bayern-Fußballerinnen wieder in der Allianz Arena gegen Arsenal jubeln. (Archivfoto)
Wie schon im März 2023 wollen die Bayern-Fußballerinnen wieder in der Allianz Arena gegen Arsenal jubeln. (Archivfoto) © Peter Kneffel/dpa
München

Für die Fußballerinnen des FC Bayern steht ein weiterer Höhepunkt der Saison an. Der deutsche Meister empfängt am dritten Spieltag der Champions League die Vorjahressiegerinnen des FC Arsenal. Am Mittwoch (18.45 Uhr/Disney+) steigt die Partie in der Allianz Arena, in der normalerweise die Bayern-Männer ihre Siege feiern. Auch wenn das Stadion mit erwarteten 15.000 Zuschauerinnen und Zuschauern nur spärlich gefüllt sein wird, freuen sich die Münchnerinnen auf das Highlight gegen die Engländerinnen.

Beide Mannschaften haben je ein Spiel gewonnen und eines verloren in dieser Saison der europäischen Königsklasse. Bayern-Coach Jose Barcala fordert: "Wir müssen mutig sein, wir müssen dominant sein." Zuletzt hatte sein Team sechs Pflichtspiele in Serie gewonnen. Zuhause sind die Bayerinnen grundsätzlich in Champions-League-Vorrundenspielen noch ungeschlagen.

