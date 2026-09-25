Bayern-Frauen weiter ohne Oberdorf - Trainer will rotieren

Die Fußballerinnen des FC Bayern reisen als haushoher Favorit zum Pokalspiel nach Mönchengladbach. Der Trainer verrät einen Plan.

Der FC Bayern München muss in der ersten Runde des DFB-Pokals weiter auf Nationalspielerin Lena Oberdorf verzichten. Die 24 Jahre alte Mittelfeldspielerin muss im Auswärtsspiel gegen Zweitligist Borussia Mönchengladbach ebenso weiter pausieren wie Verteidigerin Magdalena Eriksson. Beide haben Knieprobleme. Torhüterin Regina van Eijk kehrt dagegen nach ihrer Verletzung am Sprunggelenk wieder in den Kader zurück. Das teilte Trainer José Barcala mit.

Trainer kündigt Rotation an

Oberdorf hatte sich im Oktober 2025 zum zweiten Mal das Kreuzband im rechten Knie gerissen und fiel seitdem aus. Kürzlich gab sie beim 2:0 der Münchnerinnen in der Bundesliga gegen Aufsteiger FSV Mainz 05 nach einer Einwechslung ihr Comeback. Aufgrund einer Reaktion im Knie muss sie nun wieder aussetzen.

Nach dem 2:2 zum Start in die Champions League am Dienstag in Unterhaching gegen den englischen Meister Manchester City konnte der deutsche Doublesieger einen Wiesn-Ausflug der Mannschaft genießen. Nun streben die Münchnerinnen in Gladbach am Sonntag (15.00 Uhr) einen Sieg an. Angesichts des vollen Programms mit der nächsten Königsklassen-Aufgabe am kommenden Mittwoch bei Benfica Lissabon, von wo aus das Team gleich zur nächsten Bundesliga-Partie nach Frankfurt reist, kündigte der Coach Umstellungen an.

"Das Wichtigste ist: keine Spielerin einem Risiko auszusetzen"

"Wir müssen auf jeden Fall die Belastung der Spielerinnen im Blick behalten und rotieren. Das wird einer der wichtigsten Punkte sein", sagte der 44 Jahre alte Spanier. "Es geht darum, ein Gleichgewicht zwischen Rotation und dem Einsatz der Spielerinnen zu finden. Das Wichtigste ist: keine Spielerin einem Risiko auszusetzen." In den nächsten Spielen sei Geduld wichtig.

Im Falle des erwarteten Weiterkommens geht es für die Bayern-Frauen im Achtelfinale vom 31. Oktober bis 2. November 2026 weiter. Ziel für den Titelverteidiger ist das Endspiel in Köln am 17. Mai 2027.