AZ-Plus

Bayern-Frauen verlängern mit Momoko Tanikawa

Vom Talent zur Stammkraft - die Frauen des FC Bayern München planen auch in Zukunft mit Momoko Tanikawa. Für die Japanerin gibt es einen langfristigen Vertrag.
dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Die Bayern binden Tanikawa langfristig. (Archivbild)
Die Bayern binden Tanikawa langfristig. (Archivbild) © Sven Hoppe/dpa

Die Fußballerinnen des FC Bayern München haben den Vertrag mit Momoko Tanikawa verlängert. Die 20-Jährige unterschrieb bis Juni 2029, wie der Verein mitteilte. "Es hat sich nie die Frage gestellt, ob wir mit Momoko Tanikawa verlängern möchten", sagte Direktorin Bianca Rech. "Seit ihrem ersten Tag in München war uns vollkommen bewusst, welches Entwicklungspotenzial sie hat." Die Japanerin ist mittlerweile Stammkraft im Mittelfeld.

Takinawa wechselte mit 18 Jahren als Nachwuchstalent in die bayerische Landeshauptstadt. Nach einer Leihe nach Schweden kehrte sie zu Beginn des Jahres zu den Bayern zurück, absolvierte seitdem 27 Spiele und erzielte sieben Tore. Die 20-Jährige war auch für die japanische Nationalmannschaft bereits mehrfach im Einsatz.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.