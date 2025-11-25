Bayern-Frauen verlängern mit Momoko Tanikawa

Vom Talent zur Stammkraft - die Frauen des FC Bayern München planen auch in Zukunft mit Momoko Tanikawa. Für die Japanerin gibt es einen langfristigen Vertrag.

Die Fußballerinnen des FC Bayern München haben den Vertrag mit Momoko Tanikawa verlängert. Die 20-Jährige unterschrieb bis Juni 2029, wie der Verein mitteilte. "Es hat sich nie die Frage gestellt, ob wir mit Momoko Tanikawa verlängern möchten", sagte Direktorin Bianca Rech. "Seit ihrem ersten Tag in München war uns vollkommen bewusst, welches Entwicklungspotenzial sie hat." Die Japanerin ist mittlerweile Stammkraft im Mittelfeld.

Takinawa wechselte mit 18 Jahren als Nachwuchstalent in die bayerische Landeshauptstadt. Nach einer Leihe nach Schweden kehrte sie zu Beginn des Jahres zu den Bayern zurück, absolvierte seitdem 27 Spiele und erzielte sieben Tore. Die 20-Jährige war auch für die japanische Nationalmannschaft bereits mehrfach im Einsatz.