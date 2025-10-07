AZ-Plus

Bayern-Frauen starten in der Königsklasse in Barcelona

Der FC Bayern und der VfL Wolfsburg sind nun in der Frauen-Champions League gefordert. Die Münchnerinnen treffen dabei auf die derzeit weltbeste Fußballerin.
dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
DFB-Kapitänin Giulia Gwinn und der FC Bayern nehmen einen neuen Anlauf in der Königsklasse (Archivbild)
DFB-Kapitänin Giulia Gwinn und der FC Bayern nehmen einen neuen Anlauf in der Königsklasse (Archivbild) © Harry Langer/dpa
Barcelona/Wolfsburg

Gleich gegen den FC Barcelona starten die Fußballerinnen des FC Bayern in die neue Ligaphase der Champions League. Der Meister aus München tritt am Dienstag (21.00 Uhr/Disney+) beim dreimaligen Titelgewinner mit Superstar Aitani Bonmatí an. Der VfL Wolfsburg fordert einen Tag später zu Hause Paris Saint-Germain

Die Bayern-Frauen um DFB-Kapitänin Giulia Gwinn haben noch nie die Königsklasse gewonnen und müssen sich auf dem Weg ins erhoffte Viertelfinale auch Titelverteidiger Arsenal WFC stellen. Im vergangenen Jahr haben sowohl die Münchnerinnen als auch die Wolfsburgerinnen das Halbfinale verpasst. 

Die Vorrunde wird zum ersten Mal in einer Ligaphase mit 18 Teams statt in Gruppen ausgetragen. Die vier besten Teams qualifizieren sich für das Viertelfinale. Die Fünf- bis Zwölftplatzierten treten in einer Play-off-Runde an.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.