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Bayern-Frauen starten gegen City in "knackige" Königsklasse

Für die Münchnerinnen geht es in der Champions League los. Vorfreude und Motivation sind bei Gwinn und Co. groß. Was die DFB-Kapitänin von der Ligaphase der Königsklasse erwartet.
AZ/dpa |
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Will in der Champions League erneut um den Titel mitspielen: Bayern Münchens Giulia Gwinn. (Archivbild)
Will in der Champions League erneut um den Titel mitspielen: Bayern Münchens Giulia Gwinn. (Archivbild) © Sven Hoppe/dpa

Die Double-Siegerinnen des FC Bayern starten an diesem Dienstag in die Saison der Champions League. Die Münchner Fußballerinnen bekommen es ab 18.45 Uhr (ZDF-Mediathek und Disney+) mit den englischen Meisterinnen von Manchester City zu tun. Im Vorjahr waren die Bayern in der Königsklasse erst im Halbfinale am FC Barcelona gescheitert. "Das macht Hunger und Lust auf mehr", sagte Nationalteams-Kapitänin Giulia Gwinn.

"Wenn man im letzten Jahr geschafft hat, die Bundesliga und den DFB-Pokal zu gewinnen und international auf sich aufmerksam zu machen, dann möchte man natürlich keinen Schritt weniger machen, sondern eher mehr", betonte sie.

Gwinn: "In der Ligaphase wird es knackig werden"

Dabei steht das Team von Trainer Jose Barcala vor anspruchsvollen Aufgaben schon in der Ligaphase mit den Heimspielen im Sportpark Unterhaching gegen ManCity, Spaniens Vizemeister Real Madrid (28. Oktober) und zum Abschluss den Cup-Verteidiger Barcelona (16. Dezember).

Gwinn prognostizierte: "In der Ligaphase wird es knackig werden." Zum Auftakt fehlen die verletzten Lena Oberdorf, Magdalena Eriksson und Ersatztorhüterin Regina van Eijk.

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