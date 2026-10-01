Bayern-Frauen nach Sieg in Lissabon: "Reife Vorstellung"

Schön war das Spiel nicht, aber die drei Punkte zählen. Die Bayern-Frauen freut, wie sie sich in Lissabon innerhalb von 90 Minuten entwickelt haben. Nun steht der nächste Härtetest an.

Lissabon/München

Die Fußballerinnen des FC Bayern freuen sich nach dem 3:0 (0:0) bei Benfica Lissabon nicht nur über die drei Punkte in der Champions League. Der erst spät herausgeschossene Sieg in Portugal soll für München ein Beleg dafür sein, in der Königsklasse auch in komplizierten Partien nicht die Ruhe zu verlieren. "Das war eine sehr reife Vorstellung unseres Teams", lobte Trainer Jose Barcala. Kapitänin Glodis Viggosdottir sagte: "Ich bin super stolz darauf, wie wir es schafften, in das Spiel hineinzuwachsen."

Nach dem ärgerlichen 2:2 zum Champions-League-Auftakt gegen Manchester City waren die Bayern im Estádio da Luz lange zu harmlos im Angriff. Dann brach Nationalspielerin Klara Bühl mit einem feinen Fernschuss den Bann (74. Minute). "Den hab ich schon ganz gut getroffen", sagte die Flügelstürmerin grinsend. Trainer Barcala sprach von einem "fantastischen Tor" und erzählte: "Das macht sie hundertmal im Training - und endlich auch in einem Spiel."

Bayern hoffen auf "Momentum" für Liga-Spitzenspiel

Pernille Harder (80.) und Franziska Kett (88.) erzielten die weiteren Treffer. "Das war über weite Strecken nicht das schönste Spiel", resümierte Abwehrspielerin Giulia Gwinn. Für die DFB-Auswahl-Kapitänin aber steht der Ertrag im Vordergrund. "Wichtig ist in der Champions League, die drei Punkte mitzunehmen und mit dem Momentum nach Frankfurt zu fahren."

Nach der Europacup-Reise geht es für Barcalas Fußballerinnen am Samstag (17.55 Uhr) in der Bundesliga auswärts mit dem Spitzenspiel bei Eintracht Frankfurt weiter. Die Münchnerinnen führen die Tabelle nach fünf Siegen in fünf Spielen mit 15 Punkte vor der Eintracht an (13). Bayern und Frankfurt sind die zwei einzigen noch ungeschlagenen Teams in der Bundesliga.

Nächstes Spiel in Königsklasse gegen Real

Danach folgt die Länderspielpause. In der Champions League steht die nächste Herausforderung für München am 28. Oktober daheim gegen Real Madrid mit dem deutschen Trio Elisa Senß, Merle Frohms und Sara Däbritz an.