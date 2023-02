Bayern-Frauen holen U17-Europameisterin Alara Sehitler

"Mit meinem Wechsel nach München geht ein Kindheitstraum in Erfüllung", sagt die 16-Jährige.

München - Neuzugang bei den Fußballerinnen des FC Bayern: Die Münchner haben das Talent Alara Sehitler verpflichtet.

Alara Şehitler kommt als U17-Europameisterin an den Campus des FC Bayern

Die 16 Jahre alte Mittelfeldspielerin kommt vom FV Ravensburg und erhält einen Zweijahresvertrag. "Mit meinem Wechsel nach München geht ein Kindheitstraum in Erfüllung", sagte die Spielerin laut Mitteilung vom Montag.

Sehitler kommt als U17-Europameisterin an den FC Bayern Campus. "Die Art und Weise, wie sie trainiert und spielt, hat uns sehr beeindruckt. Junge Talente haben beim FC Bayern die Möglichkeit, mit erfahrenen und etablierten Spielerinnen zusammenzuarbeiten. Dabei können sie viel lernen", sagte Trainer Alexander Straus.

Straus über Sehitler: "Sie hat alles, was es braucht, um eine tolle Spielerin zu werden"

Vom Sommer an will sich die Ravensburgerin in der Profimannschaft einfinden. "Sie hat alles, was es braucht, um eine tolle Spielerin zu werden", sagte der Coach.

"Als Erstes möchte ich gut ankommen, mich hier einleben und dann sowohl persönlich als auch mit der Mannschaft so viel wie möglich erreichen. Im U-Bereich habe ich schon Erfahrung sammeln können, die ich einbringen und ausbauen möchte", betont Alara Sehitler.