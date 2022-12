Bayern-Frauen: Frostsicher ins Viertelfinale

Nach dem Sieg im eiskalten Malmö stehen Sydney Lohmann und Co. fix in der K.o.-Phase.

München - Zum Jubel mit den Fans hatte sich Emelyne Laurent eine kuschelige Decke übergeworfen, unter der die Stürmerin ihre Arme im Rhythmus nach oben warf. Dazu sang sie das "FC Bayern, olé, olé" mit, die Wortwellen verwandelten sich in weißen Rauch.

Simon: "Wir haben sie eingeladen mit eigenen Fehlern"

Bei minus sechs Grad Ostseekälte gewannen die Bayern-Frauen am Donnerstagabend beim FC Rosengård in Malmö. Sie hatten sich in der ersten Hälfte allerdings schwergetan gegen die robusten Schwedinnen. Das lag aber nicht am Frost - Verteidigerin Carolin Simon erklärte: "Wir haben sie eingeladen mit eigenen Fehlern." Vor allem zu Kontern. Die Bayern führten zum Pausentee trotzdem - durch Tainara.

Bayern erhöht durch Lohmann, Stanway und Landenberger auf 4:0

"Wir brauchten ein gutes Gespräch in der Halbzeit", sagte Trainer Alexander Straus im Klub-TV. Er grinste dabei, weshalb das "gut" wohl letztlich nur fürs Resultat galt. Nach der Pause, fand Straus, "tat sich ein großer Graben zwischen den beiden Teams auf."

Bayern zog durch Tore von Sydney Lohmann, Georgia Stanway und Joker Julia Landenberger auf 4:0 weg. Stanway (die ohne Decke oder Jacke mit den Fans in der Kurve feierte) sagte, man habe die "Chancen eiskalt verwertet". Kälter war nur die Malmöer Luft.

FCB steht schon vor abschließendem Spieltag sicher im Viertelfinale

Trainer Straus zog ein zufriedenes Zwischenfazit: "Ich bin wirklich stolz auf die Mädels, was den ersten Teil der Saison angeht." In der Champions League trafen zehn verschiedene Spielerinnen, so viele wie bei keinem anderen Team. Der FCB ist also schwer auszurechnen - und überwintert in Europa.

Weil später am Abend, bei angenehmen 14 Grad, der FC Barcelona bei Benfica Lissabon gewann, steht der FCB schon vor dem abschließenden Spieltag der Gruppenphase fix im Viertelfinale.

Letztes Spiel 2022 gegen Benfica Lissabon

Am Mittwoch, im letzten Spiel des Jahres 2022, geht es im Fernduell noch um den Gruppensieg gegen das punktgleiche, aber im direkten Vergleich bessere Barcelona. Die Bayern haben um 21 Uhr Benfica zu Gast. Die Vorhersage prognostiziert Temperaturen über dem Gefrierpunkt. Wobei der FCB gezeigt hat, dass er auch frostsicher ist.