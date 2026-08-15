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Bayern-Frauen favorisiert im Supercup gegen Wolfsburg

Die Saison in der Frauen-Bundesliga startet mit dem Supercup. Wieder einmal stehen sich die Dauerrivalen des FC Bayern München und VfL Wolfsburg gegenüber.
dpa |
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Titelverteidiger im Supercup: die Fußballerinnen des FC Bayern. (Archivbild)
Titelverteidiger im Supercup: die Fußballerinnen des FC Bayern. (Archivbild) © Uli Deck/dpa

Die Fußballerinnen des FC Bayern gehen als Favoritinnen in den Supercup gegen den langjährigen Dauerrivalen VfL Wolfsburg. Die Double-Gewinnerinnen aus München werden am Samstag (19.30 Uhr/ MagentaSport) in Ingolstadt vom Vizemeister gefordert.

Viermal nacheinander gewannen die Münchnerinnen zuletzt den Titel in der Bundesliga, je zweimal den DFB-Pokal und den Supercup gegen Wolfsburg. In der vergangenen Saison blieb das Team des spanischen Trainers José Barcala ungeschlagen.

Alexandra Popp nicht mehr dabei

Das VfL-Team hat in diesem Sommer nicht nur Topspielerinnen wie Alexandra Popp, Vivien Endemann und Lineth Beerensteyn verloren, sondern auch den langjährigen Macher Ralf Kellermann, der mit Popp zu Borussia Dortmund wechselte.

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