"Ausrufezeichen": FC Bayern verlängert mit Harder und Eriksson

Der deutsche Meister setzt weiter auf ein Skandinavien-Duo. Angreiferin Pernille Harder und Abwehr-Ass Magdalena Eriksson verlängern in München bis 2028.
Pernille Harder (l) und Magdalena Eriksson bleiben beim FC Bayern. (Archivbild)
Pernille Harder (l) und Magdalena Eriksson bleiben beim FC Bayern. (Archivbild)

Die Fußball-Frauen des FC Bayern München können auch in Zukunft auf zwei wichtige und international erfahrene Spielerinnen setzen. Der deutsche Meister hat die Verträge mit Offensivspielerin Pernille Harder (33) aus Dänemark und Abwehrspielerin Magdalena Eriksson (32) aus Schweden jeweils bis zum 30. Juni 2028 verlängert. 

"Ausrufezeichen für den FC Bayern": Harder und Eriksson bleiben

Beide waren 2023 nach München gewechselt und gelten seitdem als feste Größen im Münchner Bundesligateam. Frauenfußball-Chefin Bianca Rech sprach in der Vereinsmitteilung von einem "Ausrufezeichen für den FC Bayern".

Beide Spielerinnen verfolgen noch wichtige Ziele in München. Sie wollen dazu beitragen, neben den nationalen Erfolgen auch "noch näher an den Sieg in der Champions League zu kommen", wie es Harder ausdrückte.

