6:0 in Nürnberg: Bayern-Frauen festigen Tabellenführung

Im bayerisch-fränkischen Duell der Frauen-Bundesliga lässt der FC Bayern dem Aufsteiger Nürnberg keine Chance. In der Ferne gewinnt der Tabellenführer klar. Wolfsburg hat in Berlin größere Probleme.

Pernille Harder war beim klaren Sieg des FCB im Derby bei den Nürnbergerinnen doppelt erfolgreich. (Archiv)

Die Frauen des FC Bayern München haben die Tabellenführung in der Bundesliga mühelos gefestigt. Im bayerisch-fränkischen Duell beim Aufsteiger 1. FC Nürnberg setzte sich der klar überlegene Titelverteidiger und Pokalsieger mit 6:0 (3:0) durch.

Die Frauen des VfL Wolfsburg haben kurz darauf einen ärgerlichen Punkteverlust abgewendet. Überraschend verteidigte Aufsteiger Union Berlin lange eine Führung, doch die Gäste drehten die Partie und siegten dank einer Leistungssteigerung im zweiten Durchgang deutlich mit 4:1 (0:1). Der Abstand der Wolfsburgerinnen auf den FCB beträgt weiter drei Punkte.

Doppelpack im bayerisch-fränkischen Duell

Im Max-Morlock-Stadion sorgten die Münchnerinnen Linda Dallmann (9. Minute) und Pernille Harder (15.) am Dienstagabend zügig für klare Verhältnisse. Die Dänin Harder (40.) baute die verdiente Führung noch vor dem Pausenpfiff aus. Deutschlands Nationalspielerin Klara Bühl (61.) und Natalia Padilla-Bidas (70.) erzielten die weiteren Treffer. Beatrix Fördös (90.+1) sorgte mit ihrem Eigentor für den Endstand.

Die Nürnbergerinnen, die sich mit neun Punkten bislang einen ordentlichen Abstand zu den Abstiegsrängen erarbeiten konnten, hatten gegen den Double-Sieger keine Chance.