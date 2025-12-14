6:0 - Bayern-Frauen dominieren gegen HSV

Drei Tage vor dem letzten Vorrundenspiel in der Königsklasse zeigt sich der FC Bayern gegen den HSV in Torlaune. Die Frauen des Hamburger SV sind auf dem Bayern-Campus überfordert.

München

Die Fußballerinnen des FC Bayern München haben gegen den Hamburger SV locker gewonnen und bleiben in der Bundesliga ungeschlagen. Der Herbstmeister setzte sich am 13. Spieltag gegen den Aufsteiger mit 6:0 (3:0) durch. DFB-Kapitänin Giulia Gwinn mit einer starken Direktabnahme (16. Minute), Europameisterin Georgia Stanway per Foulelfmeter (27.), Klara Bühl (45.+3), Pernille Harder (63.) und Lea Schüller (85.) trafen für das Team von Trainer José Barcala. Dazu kam ein Eigentor von Victoria Schulz (47.).

Wichtige Champions-League-Woche für München

Bereits im März gibt es ein Wiedersehen für beide Clubs, wenn sie in Hamburg im Viertelfinale des DFB-Pokals aufeinandertreffen. Die Münchnerinnen kämpfen am Mittwoch in der Champions League gegen Valerenga IF aus Norwegen um den direkten Einzug ins Viertelfinale. Zum Jahresabschluss in der Bundesliga treten die Bayern-Frauen am 22. Dezember bei Bayer Leverkusen an.