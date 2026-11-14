4:1 im "La Clásica": Bayern wehrt Wolfsburg-Angriff ab

Erstmals seit langem witterten die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg die Chance, die übermächtigen Bayern endlich mal wieder zu bezwingen. Doch der Meister aus München war zu stark - wieder einmal.

Wolfsburg

Die Fußballerinen des FC Bayern München haben ihre Unschlagbar-Serie in der Bundesliga fortgesetzt und den Angriff des Herausforderers VfL Wolfsburg auf den Thron abgewehrt. Die deutschen Meisterinnen setzten sich im "La Clásica" bei ihren schärfsten Konkurrentinnen hoch verdient mit 4:1 (2:0) durch und sind damit seit nun 52 Punktspielen ohne Niederlage. Zuletzt hatten sie am 12. Oktober 2024 ein Bundesligaspiel verloren: mit 0:2 in Wolfsburg.

Bernadette Amani (36.) brachte die Gäste mit ihrem ersten Pflichtspiel-Treffer für die Bayern in Führung. Die überragende Linda Dallmann (45.+2) erhöhte noch vor der Pause. Spätestens mit dem Eigentor der Wolfsburgerin Janina Minge (57.) war die Partie entschieden. Amani (81.) legte ihr zweites Tor nach, ehe Cecilie Nielsen (90.+2) in der Nachspielzeit für Wolfsburg traf.

Bayern sechs Punkte vor Verfolger Wolfsburg

Das VfL-Team von Trainer Stephan Lerch liegt nach der zweiten Niederlage als Tabellenzweiter schon sechs Punkte hinter dem FC Bayern. Die Fußballerinnen von Bayern-Trainer José Barcala gewann in dieser Saison bislang alle zehn Punktspiele und sind unangefochten mit 30 Zählern vorn.

Beide Trainer konnten ihre aktuell besten Startformationen aufbieten - mit einer Ausnahme: Bayerns Franziska Kett blieb im Vergleich zum 2:1 bei Paris Saint-Germain am Dienstag in der Champions League wegen muskulärer Probleme auf der Bayern-Bank. Für sie spielte Katharina Naschenweng im Mittelfeld.

Teams lange auf Augenhöhe

Beide Teams begannen taktisch diszipliniert. Die Bayern waren zwar optisch überlegen, klare Vorteile erarbeiteten sie sich nicht. Die Defensive der VfL-Frauen stand zunächst sicher. Sie versuchten, mit schnellem Umschaltspiel die Favoritinnen in Bedrängnis zu bringen - was aber kaum gelang.

Mit zunehmender Spielzeit erarbeiteten sich die Titelverteidigerinnen ein deutliches Übergewicht. Die Wolfsburgerinnen kamen kaum noch zu Entlastungsangriffen. Auf klare Chancen mussten die 9.015 Zuschauer aber einige Zeit warten.

Amani und Dallmann bringen die Favoritinnen in Front

Mit der ersten echten Möglichkeit gingen die Bayern-Frauen auch gleich in Führung. Nach einem Eckball von Klara Bühl versenkte Amani den Ball per Kopf. Die Wolfsburgerinnen verloren in der Folgezeit ihre Linie, die Münchenerinnen machten mehr und mehr Druck. Der Lohn war das 2:0 durch Linda Dallmann.

"Sie kriegen definitiv ihre Qualitäten nicht auf den Platz", analysierte die ehemalige Wolfsburger Nationaltorhüterin Almuth Schult zur Pause in der ARD über ihren Ex-Club. Die Gastgeberinnen bemühten sich nach dem Seitenwechsel noch einmal. Doch das Eigentor durch Janina Minge stoppte den Elan. Der FC Bayern spielte souverän, ohne sich voll verausgaben zu müssen.