1:1 gegen Barça - Bayern-Torschützin Kett sieht Rote Karte

Gegen Topfavorit FC Barcelona schaffen die Bayern-Fußballerinnen eine kleine Überraschung. Bayern-Torschützin Kett und Trainer Barcala sehen Rot nach einer kuriosen Szene.

München

Die Fußballerinnen des FC Bayern München haben im Halbfinal-Hinspiel der Champions League gegen den FC Barcelona in Unterzahl für eine kleine Überraschung gesorgt. Beim 1:1 (0:1) vor 31.000 Fans in der Allianz-Arena erzielte Verteidigerin Franziska Kett (69. Minute) den Ausgleich für die Münchnerinnen, musste aber wenig später mit Rot (79.) wegen einer Tätlichkeit vom Platz. Auch Trainer José Barcala sah wegen heftiger Proteste beim Kett-Platzverweis die Rote Karte.

Nationalverteidigerin Kett hatte der eingewechselten Salma Paralluelo - wohl unabsichtlich - an den Haaren gezupft, was Schiedsrichterin Ivana Martincic aus Kroatien als Tätlichkeit wertete. Die Szene erinnerte stark an die Rote Karte von DFB-Abwehrspielerin Kathrin Hendrich beim EM-Viertelfinale gegen Frankreich im vergangenen Sommer in der Schweiz. Barcelona war durch die Ex-Wolfsburgerin Ewa Pajor (8.) in Führung gegangen.

Das Rückspiel, bei dem Kett und Barcala fehlen werden, findet am 3. Mai (16.30 Uhr/ZDF, Disney+) in Barcelona statt. Dann geht es um den Einzug in das Finale von Oslo, das am 23. Mai stattfindet. Im anderen Halbfinale spielen Titelverteidiger Arsenal London und Olympique Lyon gegeneinander.

Matchplan ging zunächst nicht auf

"Wir müssen kompakt und organisiert bleiben, das Unentschieden in den ersten paar Minuten halten", hatte Barcala vor dem Spiel im ZDF gesagt. Keine zehn Minuten nach Anpfiff war sein Matchplan hinfällig, weil Pajor die Gäste in Führung schoss (8.). Giulia Gwinn, die wie Klara Bühl ihr Startelf-Comeback feierte, verteidigte gegen Esmee Brugts nicht ideal. Die Vorlage von Brugts verwertete Pajor aus circa sechs Metern gekonnt.

Kett sorgte gegen Ende der ersten Halbzeit für zwei Münchner Abschlüsse, die Barça-Torhüterin Cata Coll entschärfte. Nach Pernille Harders starker Vorarbeit war es dann auch Kett, die zum 1:1 vollendete - und später zur tragischen Figur wurde.