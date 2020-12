Frauen des FC Bayern im CL-Achtelfinale: 3:0 gegen Amsterdam

Ungefährdeter Sieg gegen Ajax Amsterdam. Die FC-Bayern-Frauen stehen im Achtelfinale der Champions League.

München – Die Fußballerinnen des FC Bayern München stehen im Achtelfinale der Champions League. Die Münchnerinnen setzten sich in der Auftaktrunde souverän gegen Ajax Amsterdam durch. Auf das 3:1 im Hinspiel in den Niederlanden ließ der Bundesligist am Mittwochabend ein 3:0 (1:0) in München folgen. Lineth Beerensteyn (1. Minute), Lea Schüller (47.) und Sydney Lohmann (69./Foulelfmeter) erzielten im Nebel auf dem Bayern-Campus die Tore für das Team von Trainer Jens Scheuer. Das Achtelfinale wird am 16. Februar 2021 ausgelost. Die Spiele um den Viertelfinaleinzug werden im März ausgetragen.