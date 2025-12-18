Auf Premierenfoto: Outet sich Hollywood-Superstar Timothée Chalamet hier als FC-Bayern-Fan?

Weltweit hat der FC Bayern Millionen von Fans, darunter auch zahlreiche Prominente. In New York hat sich nun ein Hollywood-Superstar als Anhänger des deutschen Rekordmeisters geoutet.

432.500 Mitglieder zählt der FC Bayern München (Stand: 2. November 2025). Damit ist der deutsche Rekordmeister der mitgliederstärkste Sportverein der Welt. Die Anzahl der Fans liegt noch um einiges höher, alleine in den Sozialen Medien hat der FC Bayern über 200 Millionen Follower.

Dass sich unter dieser riesigen Fanschar auch zahlreiche prominente Anhänger finden, ist nicht weiter verwunderlich. So drücken Promis wie Boris Becker, Felix Neureuther oder Tom Kaulitz dem FC Bayern bei jedem Spiel die Daumen. Auch Pep Guardiola, der von Sommer 2013 bis Sommer 2016 Trainer in München war, trägt seinen Ex-Verein weiterhin im Herzen. "Ich war so glücklich bei Bayern München", sagte der aktuelle Manchester-City-Coach nach dem 4:1-Sieg seines Teams gegen Borussia Dortmund in der Champions League.

Bei Filmpremiere: Hollywood-Star Chalamet trägt FC-Bayern-Handschuhe

Aber auch über dem großen Teich, in den USA, scheint der FC Bayern prominente Unterstützer zu haben. So zeigt sich Hollywood-Superstar Timothée Chalamet (29) vor wenigen Tagen bei der Filmpremiere "Marty Supreme" in New York im knallroten Outfit. Besonders auffällig dabei waren seine Handschuhe, auf denen deutlich das Logo des FC Bayern zu erkennen war. Outete sich der 29-Jährige im Big Apple als Bayern-Fan?

Für den deutschen Rekordmeister war das Outfit des "Dune"-Stars jedenfalls Anlass genug, bei X (früher Twitter) zu teilen.

Auffällig dabei, bei den Handschuhen scheint es sich um ein etwas älteres Modell zu handeln, denn neben dem Emblem des FC Bayern sind nur vier Meistersterne zu erkennen. Allerdings tragen die Münchner seit der Saison 2021/22 (damals gewannen sie ihre 30. Deutsche Meisterschaft) fünf Meistersterne.

Chalamet ist auch großer Fan von AS Saint-Étienne

Timothée Chalamet, der 2018 und 2025 bereits zwei Mal für den Oscar als bester Hauptdarsteller nominiert war, ist bekennender Fußball-Fan. Als Jugendlicher fuhr Chalamet, dessen Vater Franzose ist und daher neben der US-amerikanischen auch die französische Staatsbürgerschaft besitzt, einmal mit seinem Fahrrad dem französischen Klub AS Saint-Étienne hinterher, um den Stars ganz nah zu sein.

"Das stimmt. Ich bin der Mannschaft da hinterhergejagt", erzählte der Hollywood-Star Ende 2024. "Ich bin ein großer Saint-Étienne-Fan, es ist wahrscheinlich die Mannschaft, die ich weltweit am meisten unterstütze", so der 29-Jährige weiter. Chalamets familiäre Wurzeln in der Region um Saint-Étienne führten zu seiner tiefen Zuneigung für "Les Verts", die aktuell in der Ligue 2 spielen.

Aber auch für den FC Bayern scheint der Schauspieler Sympathien entwickelt zu haben, trotz fehlendem Stern auf seinen Handschuhen.

Chalamet bekommt 2026 Stern auf dem weltberühmten Walk of Fame

Apropos Stern. 2026 kann sich Timothée Chalamet über seinen eigenen Stern auf dem weltberühmten Walk of Fame in Los Angeles freuen. Im Sommer wurde bekanntgegeben, dass dem 29-Jährigen im kommenden Jahr diese große Ehre zuteilwird.

Vielleicht schenkt der FC Bayern Timothée Chalamet zu diesem Anlass dann auch ein Paar Handschuhe mit dem fünften Stern darauf.