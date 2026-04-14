Fit für den FC Bayern: Real-Star Mbappé nach Kopfwunde im Kader

Real Madrid muss in München gewinnen, um nach dem 1:2 im Hinspiel doch noch ins Halbfinale einzuziehen. Topstürmer Mbappé kann nach einer Kopfverletzung wohl gegen die Bayern auflaufen.

Madrid

Real Madrid kann seine notwendige Aufholjagd im Champions-League-Rückspiel gegen den FC Bayern nach den aktuellen Vorzeichen mit Stürmerstar Kylian Mbappé angehen. Der französische Nationalspieler zählt zum 23 Spieler umfassenden Kader, den der spanische Topclub vor dem Flug nach München am Vormittag veröffentlichte.

Der 27-Jährige ist im Viertelfinal-Rückspiel am Mittwoch (21 Uhr/DAZN) in der Allianz Arena für die Königlichen elementar wichtig. Beim verlorenen Hinspiel vor einer Woche in Madrid erzielte er das Tor zum 1:2-Endstand, das dem Königsklassen-Rekordsieger Hoffnung macht, doch noch ins Halbfinale einzuziehen. Mbappé war der einzige Real-Profi, der den im Bernabéu-Stadion herausragend haltenden Bayern-Kapitän Manuel Neuer überwinden konnte.

Mbappe wieder im Training – Tchouameni gesperrt

Mbappé hatte sich am vergangenen Wochenende in der spanischen Liga beim 1:1 von Real gegen den FC Girona eine blutige Wunde am Kopf zugezogen. Er konnte aber bereits am Montag wieder trainieren. Dabei hatte er ein großes Pflaster an der rechten Augenbraue, die genäht worden war.

Nicht zum Real-Aufgebot für das Viertelfinal-Rückspiel gehört Aurélien Tchouaméni. Der 26 Jahre alte Franzose sah in Madrid die dritte Gelbe Karte im laufenden Wettbewerb und ist in München gesperrt. Er dürfte in der Startelf durch den ehemaligen Dortmunder Jude Bellingham ersetzt werden, der im Hinspiel eingewechselt wurde und dann für viel Offensivdruck sorgte. Auch in München muss Real erneut ohne seine verletzte Nummer eins im Tor, Thibaut Courtois, auskommen.