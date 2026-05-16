Feiert Neuer die Sensationsrückkehr? Nagelsmann liefert keine Antworten

Bundestrainer Julian Nagelsmann ist im Sportstudio zu Gast. Ganz Fußballdeutschland will wissen: Feiert Manuel Neuer ein WM-Comeback?

Das Sportstudio dürfte an diesem Samstagabend sämtliche Zuschauerrekorde brechen. Bundestrainer Julian Nagelsmann ist im Mainzer Studio. Und ganz Deutschland will wissen: Feiert Manuel Neuer sein Sensationscomeback? "Ich spreche heute nicht über Spielernamen", sagte der DFB-Coach allgemein: "Jeder Spieler, der in meiner Amtszeit eine Rolle hatte, wird einen Anruf bekommen. Einige werden aber negative Nachrichten bekommen."

Nagelsmann: "Es sind einzelne Details zu klären"

Wie weit er aktuell ist? "Es sind jetzt noch einzelne Details zu klären", sagte Nagelsmann: "Es sind viele Spieler relativ fix. Wir wollen nicht den Kader durcheinanderwirbeln." Und wie sieht es denn nun bei Neuer aus? "Ich bin tatsächlich super überrascht. Ich halte an meiner Eingangsthese fest, dass ich zuerst den Spieler kontaktiere. Das hat noch nicht stattgefunden", so Nagelsmann mit einem breiten Grinsen.

"Die Liste wird nicht veröffentlicht", meinte Nagelsmann und wich der Frage aus: "Es ist immer die Pflicht, alle Spieler die einen deutschen Pass haben, auf die Liste zu packen. Ich habe die Liste gar nicht gesehen. Mein Teammanager hat diese weggeschickt. Mein Teammanager schläft aber schon. Den können wir nicht mehr anrufen" Zu Baumann sagt er: "Ich bin bis zum heutigen Tag sehr fein mit der Kommunikation. Was in den Medien spekuliert wird, müssen die bewerten."

Nagelsmann verschob Bekanntgabe des Kaders bewusst

Wäre es nicht möglich gewesen, es früher zu lösen? "Die Kommunikation bestimmt der Trainer und der Spieler", meint der Coach: "Es gibt einen Tag x. Manchmal verschieben wir den Termin bewusst. Wenn ich anfange, nur weil ganz Deutschland über bestimmte Themen diskutiert, das zu kommentieren, mache ich das nicht. Die Spieler erfahren es transparent von mir. Am Donnerstag steht etwas Großes an." Was er damit meint?