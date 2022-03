FCB im Topspiel gegen Hoffenheim gefordert: Fürth am Sonntag

Der FC Bayern München will nach der 7:1-Gala in der Champions League gegen Red Bull Salzburg seine gute Form in der Fußball-Bundesliga bestätigen. Im Topspiel bei der TSG 1899 Hoffenheim kann der Tabellenführer am Samstag (15.30 Uhr) den nächsten Schritt zur zehnten Meisterschaft am Stück machen.

11. März 2022 - 17:37 Uhr | dpa

Münchens Trainer Julian Nagelsmann gibt ein Interview. © Sven Hoppe/dpa/Archivbild