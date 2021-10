FCB II bleibt nach Sieg gegen Augsburg II Tabellenführer

Gegen die Reserve des FC Augsburg hat die zweite Mannschaft des FC Bayern den 13. Saisonsieg eingefahren. Bis es soweit war, musste aber lange gezittert werden.

München – Die kleinen Bayern sind weiter in der Erfolgsspur. Gegen den FC Augsburg II holte sich das Team von Coach Martin Demichelis einen knappen 3:2-Sieg. Bis sich die Münchner über die drei Punkte freuen durften, musste lange gezittert werden. Erst in der 85. Minute erzielte Armindo Sieb den erlösenden Siegtreffer für die Münchner.

Dabei begann für den FCB II alles perfekt. Bereits in der 9. Minute brachte Gabriel Vidovic die Münchner in Führung, 20 Minuten später erhöhte Oliver Batista Meier vom Punkt aus auf 2:0 (29.).

Augsburg schockt mit Doppelschlag nach der Pause

Doch nach einem Doppelschlag gleich nach Wiederanpfiff waren die Augsburger wieder auf Augenhöhe. Koudossou (46.) und Nickel per Elfmeter (50.) glichen binnen vier Minuten für die Fuggerstädter aus.

Kurz vor Schluss dann Sieb mit dem Siegtreffer für die Bayern, die vor dem Anpfiff eine ungewöhnliche Maßnahme treffen mussten.

Reaktiviert: Frauen-Torwart-Trainer sitzt bei den Bayern auf der Bank

Da die Keeper Lukas Schneller und Jakob Mayer verletzt nicht zur Verfügung standen, Manuel Kainz wegen eines Magen-Darm-Infektes nicht auflaufen konnte und Christian Früchtl am Samstag bei den Profis gebraucht wird, wurde, aus der puren Not geboren, Michael Netolitzky, inzwischen Torwart-Trainer der Frauenmannschaft, reaktiviert.

Der 27-Jährige saß gegen die Augsburger auf der Bank, im Kasten stand U19-Keeper Tom Hülsmann, der sein Debüt in der Bayern-Reserve feiern durfte.

Mit 44 Punkten aus 19 Spielen bleiben die kleinen Tabellenführer in der Regionalliga Bayern, allerdings kann die SpVgg Bayreuth am Samstag nach Punkten gleichziehen. Die Augsburger belegten am Freitagabend den 9. Rang.