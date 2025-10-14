Davies-Comeback rückt immer näher. Auch Musiala und Ito wollen 2025 noch spielen.

Am Montagnachmittag wurde es an der Säbener Straße zumindest wieder ein bisschen voller. Trainer Vincent Kompany hatte nach einer Woche Pause das erste Training für all jene Bayern-Profis angesetzt, die nicht auf Länderspielreise waren. Also unter anderem für Kapitän Manuel Neuer, dessen DFB-Comeback zwar heiß diskutiert wird, aber weiter auf sich warten lässt.

Neuer beobachtet die Situation gelassen, er genoss mit seiner Familie ein paar freie Tage in der Sonne – und geht nun voller Motivation in den deutschen Klassiker. Samstag, 18.30 Uhr, Allianz Arena: Gegen Borussia Dortmund wird sich zeigen, ob die Münchner vielleicht doch einen ernsthaften Kontrahenten bekommen in dieser Bundesliga-Saison.

Rückkehr der Stammspieler

Was die Ausgangslage für Bayern und Coach Kompany luxuriös gestaltet: In den kommenden Wochen werden wichtige Stammspieler nach teils langen Verletzungen zurückerwartet, die Qualität in der Mannschaft dürfte sich also noch einmal erhöhen.

Die AZ erklärt den Comeback-Plan der Bayern-Profis:

ALPHONSO DAVIES: Der 24-jährige Kanadier kann nach seinem Kreuzbandriss im März schon wieder individuell mit dem Ball trainieren, einen genauen Zeitpunkt für die Rückkehr ins Mannschaftstraining gibt es nicht. Und doch sind Davies und die Münchner nach AZ-Informationen zuversichtlich, dass es vielleicht mit einem Comeback im November klappen könnte.

Es geht bergauf: Davies. © IMAGO/Eibner-Pressefoto/Jenni Maul

"Ich laufe und trainiere gut. Ich muss einfach noch ein bisschen mehr Muskelmasse aufs rechte Bein bekommen", sagte Davies. Die vergangenen Monate waren hart für ihn. "Als die Ärzte mir nach der Verletzung gesagt haben, wie lange es dauern könnte, dachte ich: ,Oh wow, das wird eine lange Reise.' Aber jetzt sieht alles gut aus." Der "schwerste Teil der Reha" sei jetzt vorbei, meinte Davies.

Fortschritte bei Musiala

JAMAL MUSIALA: Davies' bester Kumpel in der Mannschaft macht ebenfalls Fortschritte, auf dem Laufband mit 80 Prozent des eigenen Körpergewichts (Alter-G) arbeitet Musiala an seiner Fitness. Der 22-Jährige hatte sich im Juli bei der Klub-WM eine Luxation des Sprunggelenks und eine Fraktur des Wadenbeins zugezogen.

"Ich nehme mir die Zeit, will kein Datum nennen", sagte Musiala der "Sport Bild": "Aber bei dem Fortschritt, den ich bislang gemacht habe, würde ich sagen: Ich möchte 2025 noch Pflichtspiele mit dem FC Bayern bestreiten." Der Dezember wird als realistisch betrachtet.

Vorsicht bei Ito

HIROKI ITO: Drei Mittelfußbrüche hat der Japaner erlitten, daher ist bei ihm besondere Vorsicht geboten. Ito soll Schritt für Schritt ans Team herangeführt werden, damit er womöglich im November wieder zum Kader gehören kann.

Bloß kein Risiko: Hiroki Ito. © IMAGO/Philippe Ruiz

JOSIP STANISIC: Der kroatische Nationalspieler (Innenbandteilriss im rechten Knie) steht kurz vor der Rückkehr. Kompany wird ihn wohl schon gegen Dortmund wieder in den Kader berufen.

Im Pokal gegen Köln wohl im Tor: Jonas Urbig. © IMAGO/Mladen Lackovic

JONAS URBIG: Auch der junge Keeper (Muskelfaserriss in den Adduktoren), der zuletzt individuell trainiert hat, könnte gegen den BVB im Aufgebot stehen. Urbigs großes Ziel ist die Zweitrundenpartie im DFB-Pokal bei seinem Ex-Klub 1. FC Köln am 29. Oktober. Da sitzt Neuer noch eine Rot-Sperre ab.