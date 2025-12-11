AZ-Plus

FC Bayern: Wintervorbereitung des deutschen Rekordmeisters 2025/26

Der FC Bayern bereitet sich ab 3. Januar 2026 auf die zweite Saisonhälfte vor. Auch ein Testspiel ist schon fixiert. Die Vorbereitung der Münchner im Überblick.
AZ |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Der FC Bayern bereitet sich in München auf die zweite Saisonhälfte vor.
Der FC Bayern bereitet sich in München auf die zweite Saisonhälfte vor. © IMAGO/Mladen Lackovic

Es ist eine schöne und über viele Jahre gelebte Tradition, die der FC Bayern aufrechterhält: Am 4. Januar brechen die Spieler, Trainer und Verantwortlichen der Münchner wieder zu den Fanklubbesuchen auf. Das gab der Klub am Donnerstag bekannt. 

Einen Tag zuvor, am 3. Januar, beginnt bereits die Vorbereitung an der Säbener Straße. Nach dem Heidenheim-Spiel am 21. Dezember hat das Team von Chefcoach Vincent Kompany Urlaub. 

Auch ein Testspiel ist bereits fixiert: Am 6. Januar (15.30 Uhr) trifft der FC Bayern auf RB Salzburg. Mit dem Bundesliga-Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg am 11. Januar (17.30 Uhr) beginnt für die Münchner das Pflichtspieljahr 2026.

Die Termine des FC Bayern im Überblick

  • 21. Dezember 2025: Letztes Liga-Spiel gegen den 1. FC Heidenheim
  • 3. Januar 2026: Trainingsauftakt an der Säbener Straße
  • 4. Januar 2026: Fanclub-Besuche
  • 6. Januar 2026, 15.30 Uhr: Testspiel gegen RB Salzburg 
  • 11. Januar 2026, 17.30 Uhr: Rückrundenauftakt gegen Wolfsburg
Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.