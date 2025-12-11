FC Bayern: Wintervorbereitung des deutschen Rekordmeisters 2025/26

Der FC Bayern bereitet sich ab 3. Januar 2026 auf die zweite Saisonhälfte vor. Auch ein Testspiel ist schon fixiert. Die Vorbereitung der Münchner im Überblick.

Der FC Bayern bereitet sich in München auf die zweite Saisonhälfte vor.

Es ist eine schöne und über viele Jahre gelebte Tradition, die der FC Bayern aufrechterhält: Am 4. Januar brechen die Spieler, Trainer und Verantwortlichen der Münchner wieder zu den Fanklubbesuchen auf. Das gab der Klub am Donnerstag bekannt.

Einen Tag zuvor, am 3. Januar, beginnt bereits die Vorbereitung an der Säbener Straße. Nach dem Heidenheim-Spiel am 21. Dezember hat das Team von Chefcoach Vincent Kompany Urlaub.

Auch ein Testspiel ist bereits fixiert: Am 6. Januar (15.30 Uhr) trifft der FC Bayern auf RB Salzburg. Mit dem Bundesliga-Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg am 11. Januar (17.30 Uhr) beginnt für die Münchner das Pflichtspieljahr 2026.

Die Termine des FC Bayern im Überblick