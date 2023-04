FC Bayern will Pokal-Revanche gegen Freiburg: Ist Haaland schon im Hinterkopf?

Der SC Freiburg vor der Brust, Manchester City mit Torjäger Erling Haaland im Kopf. Bayern-Stürmer Eric Maxim Choupo-Moting muss verletzt passen.

München - Die riesige Aufgabe Manchester City wird für den FC Bayern jetzt noch ein bisschen größer - um genau 195 Zentimeter: Erling Haaland, die norwegische Naturgewalt der Citizens (89 Kilogramm), meldete sich in dieser Woche nach seiner Leistenverletzung zurück im Mannschaftstraining. Der 22-jährige Mittelstürmer ist bereit für das Hinspiel im Champions-League-Halbfinale kommenden Dienstag, bei der Generalprobe diesen Samstag (18 Uhr) im Auswärtsspiel beim FC Southampton wird Haaland wohl noch kein Startelf-Thema sein.

Gegen Freiburg in der Liga Sicherheit zurückgewinnen

Und dennoch: Trainer Thomas Tuchel und die Bayern-Abwehr um Dayot Upamecano und Matthijs de Ligt können sich schon mal darauf einstellen, dass sie es mit Koloss Haaland zu tun bekommen. Eine der schwierigsten Aufgaben im europäischen Fußball. Davon würde man bei den Stürmern des SC Freiburg vielleicht nicht unbedingt sprechen, aber am Dienstag warfen Lucas Höler und Co. die Münchner immerhin aus dem DFB-Pokal. An diesem Samstag kommt es nun zur kleinen Revanche im Breisgau (15.30 Uhr/Sky live), für Bayern geht es darum, vor dem City-Gipfel wieder Tempo aufzunehmen, Sicherheit zurückzugewinnen.

Tuchel: "Wir kriegen zu viele Gegentore"

Der Trend ist freilich nicht gerade positiv: Von den letzten drei Pflichtspielen gingen zwei verloren. Wir brauchen eine Reaktion", sagte Tuchel an Karfreitag. "Wir kriegen auf jeden Fall zu viele Gegentore. Über City können wir am Montag ausgiebig sprechen. Es macht nichts, wenn wir ein bisschen als Underdog nach Manchester fahren." Hört, hört. Die Bayerns als Außenseiter. Das gibt es auch nicht allzu oft.

Ärgerlich für die Münchner: Beim Vorspiel in Freiburg müssen zwei Stammspieler passen. Upamecano ist nach seiner fünften Gelben Karte gesperrt und wird in der Abwehrmitte von Benjamin Pavard vertreten. João Cancelo verteidigt hinten rechts.

Und ganz vorne fällt Mittelstürmer Eric Maxim Choupo-Moting aus. "Er hatte eine Reaktion im Knie, da war er auch schon vorher angeschlagen", so Tuchel. Auf die Frage, ob der 34-Jährige am Dienstag in Manchester spielen könne, meinte der Coach: "Es wird eng, er ist in Behandlung, die Zeit ist knapp." Weil auch Mathys Tel verletzt ausfällt, wird es Tuchel mit einem "falschen" Neuner probieren.

Tuchel ehrlich: "Zusammengefasst fehlt uns die Form"

Thomas Müller, Sadio Mané und Serge Gnabry sind die Kandidaten für die Position in der Spitze. Im Mittelfeld wird Jamal Musiala in die Startelf zurückkehren.

Tuchel machte übrigens kein Geheimnis daraus, dass Bayern eine schwierige Phase erlebt. "Es fehlt uns der letzte Pass, die Präzision, die Leichtigkeit und ein bisschen das Vertrauen. Daraus resultiert, dass uns die Kreativität fehlt." Er glaube aber weiter "an die Zusammenstellung des Kaders", so Tuchel: "Zusammengefasst, fehlt uns die Form. Ich finde es auch nicht schlimm, das mal so auszusprechen. Das kommt alles wieder, da bin ich mir sicher. Es braucht Arbeit, Galligkeit und Giftigkeit."

Gündogan: "Ich kann nur Positives über Tuchel sagen"

Am Samstag in Freiburg und erst recht am Dienstag in Manchester. City-Kapitän Ilkay Gündogan ist heiß auf das Duell. "Es treffen zwei Teams aufeinander, die beide den Titel gewinnen wollen. Entsprechend erwarte ich sehr spannende Spiele", sagte er - und schwärmte von seinem früheren Dortmund-Trainer Tuchel: "Ich kann nur Positives über ihn sagen. Er hat mich in der kurzen Zeit, in der wir in Dortmund zusammengearbeitet haben, noch mal extrem weitergebracht. Er hat auch in den Partien gegen uns oft genug gezeigt, was er aus seiner Mannschaft rausholen kann - nicht zuletzt beim Champions-League-Finale 2021." Auf diesen Tuchel-Faktor setzt Bayern, um City und Haaland zu stoppen.